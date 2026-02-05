Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τον κρατούν οι Μπακς στο Μιλγουόκι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αφήσει τους Μπακς και το Μιλγουόκι, με την ομάδα του να μην τον ανταλλάσει.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν διαμηνύσει σε άλλες ομάδες ότι θα διατηρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι το trade deadline και θα αρχίσουν να προχωρούν σε άλλες ανταλλαγές.

