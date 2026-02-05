Μενού

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τον κρατούν οι Μπακς στο Μιλγουόκι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φεύγει από το Μιλγουόκι, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, που τονίζει ότι οι Μπακς ενημέρωσαν τις ομάδες ότι δεν θα τον παραχωρήσουν με κάποια ανταλλαγή.

Reader symbol
Newsroom
antetokounmpo
Γιάννης Αντετοκούνμπο | AP Photo
  • Α-
  • Α+

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αφήσει τους Μπακς και το Μιλγουόκι, με την ομάδα του να μην τον ανταλλάσει.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν διαμηνύσει σε άλλες ομάδες ότι θα διατηρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι το trade deadline και θα αρχίσουν να προχωρούν σε άλλες ανταλλαγές.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ