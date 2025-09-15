Γιάννης Παπαδημητρίου: Ποιος είναι ο παράγοντας του Παναθηναϊκού για τον οποίο βράζουν οι οπαδοί του τριφυλλιού

Μπορεί το κυρίαρχο θέμα στη επικαιρότητα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, μετά την ήττα από τη νεοφώτιστη Κηφισιά με 3-2 και τους ήδη 5 πεταμένους βαθμούς σε δύο παιχνίδια που έχει δώσει στη Super League, να είναι η απόλυση του Ρουί Βιτόρια, ωστόσο ένα είναι το όνομα που δεσπόζει και συζητιέται περισσότερο και από αυτό του ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου. Του Γιάννη Παπαδημητρίου!

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού μάλιστα με ανάρτησή τους στα social media, έβαλαν τη φωτογραφία του το σήμα του ban γράφοντας «είσαι ανεπιθύμητος».



Ρεπόρτερ των «πρασίνων» μάλιστα υποστήριξαν πως οι δηλώσεις του Ρούμπεν Πέρεθ, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και νυν της Κηφισιάς των Λέτο, Μπασινά και Κυργιάκου «φωτογράφιζαν» τον Χαλκιδέο παράγοντα που έκανε καριέρα στην Σκόντα Ξάνθη.

«Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο» ανέφερε μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα της Κηφισιάς, σε ερώτηση για το τι πιστεύει πως φταίει στην πρώην του ομάδα τον Παναθηναϊκό.

Στο ίδιο πρόσωπο φαίνεται πως στόχευε και η ανάρτηση - απάντηση σε ποστ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του Χουάνκαρ, επίσης πρώην «πράσινου», ο οποίος έγραψε κάτω από την ανακοίνωση απόλυσης του Βιτόρια: «Ένας ένοχος, που κατέστρεψε τα πάντα που είχαμε χτίσει, μόνο και μόνο για να κερδίσει λεφτά». Σημείωση: Με τον Βιτόρια ο Χουάνκαρ δεν συνυπήρξε.

Χουάνκαρ | Instagram

Τι καταλογίζουν στον Παπαδημητρίου;

Ο 49χρονος Παπαδημητρίου υπήρξε ο μακροβιότερος ποδοσφαιριστής της Σκόντα Ξάνθης παίζοντας μπακ. Όταν κρέμασε τελικά τα παπούτσια του, το 2010, ανέλαβε τεχνικός διευθυντής στην ομάδα. Από το νέο του πόστο έζησε έξοδο στην Ευρώπη (2012-13), την πρώτη συμμετοχή της ομάδας σε τελικό Κυπέλου (2014-15) ενώ στον πάγκο της ομάδας θήτευσαν προπονητές όπως ο Ουζουνίδης, ο Ραζβάν Λουτσέκου και ο Ράσταβατς.

Τον Μάιο του 2023 ο Γιάννης Παπαδημητρίου προσελήφθη ως τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό με σκοπό να βοηθήσει στην μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας και να αναλάβει την οργάνωση του τμήματος.

Γιάννης Παπαδημητρίου | INTIME

Αυτό που του «χρεώνουν», ιδίως οι ποδοσφαιριστές που έφυγαν από το Κορωπί όπως ο Πέρεθ και ο Χουάνκαρ είναι ότι διέλυσε την ομάδα και τα όσα είχε φτιάξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο μόνος που έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 16 χρόνια. Η απομάκρυνση του νυν ομοσπονδιακού τεχνικού μπορεί να ήταν ξεκάθαρη απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου, ωστόσο από κει και πέρα, ο Γιάννης Παπαδημητρίου χρεώνεται πολλές επιλογές που δεν βγήκαν στον Παναθηναϊκό, προπονητών και παικτών.

Δική του επιλογή ήταν μεταξύ άλλων ο Ντιέγκο Αλόνσο, που ανέλαβε μετά τον Φατίχ Τερίμ.

Οι Πορτογάλοι λένε πως πήγαν παίκτες στον Παναθηναϊκό που δεν επέλεξε ο Βιτόρια

Μάλιστα, η πορτογαλική O' Jogo σε δημοσίευμά της αναφέρει πως αρκετοί παίκτες που απέκτησε στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν επιλογές του Βιτόρια.

Αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Ρουί Βιτόρια είχε τον Μεχντί Ταρέμι ως πρώτη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης και τελικά είδε να έρχεται ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος ήταν τρίτος στην λίστα του, πίσω και από τον 29χρονο Κονγκολέζο φορ της Μπράγκα, Σιμόν Μπάνζα.

Κι αν ο Νιγηριανός βρισκόταν έστω στην λίστα του Πορτογάλο κόουτς, αυτό δεν συνέβη με τρεις από τις μεταγραφές του «τριφυλλιού» την καλοκαιρινή περίοδο. Ο λόγος για τους Ανάς Ζαρουρί, Βισέντε Ταμπόρδα και Μίλος Πάντοβιτς, οι οποίοι δεν βρίσκονταν στις επιλογές του πρώην, πλέον, προπονητή των «πρασίνων».

Υπάρχει η υπόνοια λοιπόν πως ήταν επιλογές του τεχνικού διευθυντή και όχι του προπονητή.

Γκρίνια των παικτών για τη συμπεριφορά του

Οι κακές γλώσσες πάντως λένε πως οι παίκτες, πρώην και νυν στο Κορωπί, έχουν παράπονα από τη γενικότερη συμπεριφορά του απέναντί τους. Πολλοί θυμούνται παλαιότερες δηλώσεις του Ντραγκόφσκι που έλεγε πως «άνθρωποι της ομάδας» δεν τον στήριξαν.

Αντί επιλόγου: Ίσως αξίζει να σταθεί κανείς στο σημείο της ανάρτησης των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, που γράφουν «τράβα στη Λιβαδειά». Δεν επέλεξαν καθόλου τυχαία την πόλη της ομάδας του Γιάννη Κομπότη στην αναφορά τους, καθώς του χρεώνουν κάποια σύνδεση, την οποία έχει αρνηθεί ο ιδιοκτήτης του Λεβαδειακού.

