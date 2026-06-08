Μενού

Γιαννούλης: Ολυμπιακός - Δυνατά και μέσα για τον Έλληνα ακραίο μπακ

Τελικά οι φήμες γύρω από τον Δημήτρη Γιαννούλη και τον Ολυμπιακό, εκτός από... καπνό, έχουν και φωτιά καθώς οι Πειραιώτες έχουν μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησής του.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννούλης
Δημήτρης Γιαννούλης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Διαβάσατε στο Gazzetta ότι μέσα στο σαββατοκύριακο υπήρξαν έντονες φήμες γύρω από την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη και του Ολυμπιακού καθώς οι Πειραιώτες έχουν βγει στην αγορά για αριστερό μπακ και θέλουν να ενισχύσουν και το ελληνικό στοιχείο.

Ο ΠΑΟΚ είχε μπει δυναμικά στο... κόλπο της μεταγραφής του από την Άουγκσμπουργκ ενώ η «Kicker» είχε βάλει στο... παιχνίδι και την νεοφώτιστη Κόβεντρι ενόψει της νέας σεζόν που θα βρίσκεται στην Premier League.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ