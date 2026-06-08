Γιαννούλης: Ολυμπιακός - Δυνατά και μέσα για τον Έλληνα ακραίο μπακ

Διαβάσατε στο Gazzetta ότι μέσα στο σαββατοκύριακο υπήρξαν έντονες φήμες γύρω από την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη και του Ολυμπιακού καθώς οι Πειραιώτες έχουν βγει στην αγορά για αριστερό μπακ και θέλουν να ενισχύσουν και το ελληνικό στοιχείο.

Ο ΠΑΟΚ είχε μπει δυναμικά στο... κόλπο της μεταγραφής του από την Άουγκσμπουργκ ενώ η «Kicker» είχε βάλει στο... παιχνίδι και την νεοφώτιστη Κόβεντρι ενόψει της νέας σεζόν που θα βρίσκεται στην Premier League.

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