Γιατί η λήψη της Jasmine Paolini στο US Open είναι ίσως η καλύτερη φωτογραφία της χρονιάς

Από τις εκατοντάδες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του φετινού US Open, του μεγάλου τουρνουά τένις στη Νέα Υόρκη, μία ήταν αυτή που όχι απλά ξεχώρισε, αλλά άτυπα θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο της καλύτερης φωτογραφίας της χρονιάς.

Μια μικρή στιγμή αστάθειας από την έβδομη σε κατάταξη, Jasmine Paolini και ένα σταθερό όσο τίποτα χέρι έδωσαν την ευκαιρία στον φωτογράφο, Ray Giubilo να τραβήξει μια ασύλληπτη εικόνα στο Flushing Meadows.

Η Paolini χαρακτήρισε την λήψη ως μια από τις πιο εμβληματικές της χρονιάς, ωστόσο η επίσης ευφάνταστη εικόνα που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ιταλίδας με την Αυστραλή Destanee Aiava, θα μπορούσε επίσης να κερδίσει τον ίδιο τίτλο, κυρίως για την πρωτοτυπία της.

Κι αυτό γιατί; Γιατί οι εικόνες που έρχονται στο φως από τα τουρνουά τένις σε καμία περίπτωση δεν φημίζονται για το χιούμορ που εκπέμπουν. Κατά πάσα πιθανότητα, οι φωτογραφίες θα είναι έντονες και αυστηρές και λιγότερο συχνά αστείες.

Πώς ο Giubilo φωτογράφισε απαθανάτισε την τενίστρια

Σύμφωνα με τον Giubilo, η εικόνα τραβήχτηκε εντελώς τυχαία. Όπως ο ίδιος είπε στον βρετανικό Guardian, «περίμενε πολύ καιρό για κάτι τέτοιο» και κατάλαβε πόσο υπέροχη ήταν η εικόνα που είχε τραβήξει τη στιγμή που την είδε στην οθόνη της Nikon Z9 του.

Το αξιοσημείωτο εδώ είναι πως ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Giubilo κατάφερε να τραβήξει την εικόνα τόσο τέλεια ήταν ακριβώς επειδή η Paolini έχασε την ισορροπία της όταν τελείωσε το χτύπημα με το forehand. «Απλά κούνησε τη ρακέτα προς τα πίσω με έναν τρόπο που δεν κάνει συνήθως», σημείωσε. Όταν προσπάθησε να τραβήξει την ίδια εικόνα την επόμενη νύχτα, δεν μπόρεσε να την επαναλάβει.

Η Paolini εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τη φωτογραφία, που πλησίασε τον Giubilo την επόμενη φορά που τον είδε στο γήπεδο για τον δεύτερο γύρο προκειμένου να του εκφράσει τον θαυμασμό της.

«Το βράδυ μετά τον αγώνα, όταν κέρδισε, καθόμουν κάτω από το κουτί της και έτρεξε προς τα εκεί, χαμογελώντας όπως πάντα, και σκέφτηκα ότι θα πήγαινε να αγκαλιάσει τον προπονητή της. Αλλά ήρθε σε μένα, κάνοντας ένα νεύμα και είπε: Υπέροχη», εξομολογήθηκε ο Giubilo.

Αξίζει να αναφερθεί πως πριν γίνει επαγγελματίας φωτογράφος, ο Giubilo ήταν πράκτορας σε εταιρεία ρούχων τένις στην Αυστραλία. Το πάθος του ήταν πάντα η φωτογραφία και με τη βοήθεια ανθρώπων όπως οι John Newcombe και John Alexander ξεκίνησε να φωτογραφίζει τοπικούς αγώνες. Τριάντα επτά χρόνια αργότερα, περνά επτά μήνες τον χρόνο ταξιδεύοντας στον κύκλο του τένις, τραβώντας έως και 20 αγώνες την ημέρα σε εξαντλητικές βάρδιες 14 ωρών.

Υπομονή, δημιουργικό ταλέντο και άψογη τεχνική ικανότητα είναι τα χαρακτηριστικά που ορίζουν τους εκπληκτικούς φωτογράφους αθλητικών γεγονότων. Καθισμένοι ακίνητοι για ώρες, παρακολουθώντας αγώνα μετά αγώνα, παραμένουν απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε χτύπημα. «Πρέπει να είσαι υπομονετικός, πρέπει να είσαι γρήγορος, πρέπει να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση», είπε.

