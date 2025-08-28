Μενού

Νίκολα Γιόκιτς: Η αδιανόητη πάσα του κορυφαίου παίκτη - «Χάζεψε» και το NBA

Ο Νίκολα Γιόκιτς έφτιαξε ήδη το πρώτο highlight του Ευρωμπάσκετ.

Νίκολα Γιόκιτς Σερβία Eurobasket Ευρωμπάσκετ
Η πάσα του Νίκολα Γιόκιτς κόντρα στην Εσθονία | FIBA
Η Σερβία άρχισε το Ευρωμπάσκετ με μία «σβηστή» 30άρα κόντρα στην Εσθονία, όμως πέρα από τη νίκη της (98-64) ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης του πλανήτη, Νίκολα Γιόκιτς, φρόντισε να δώσει το highlight της διοργάνωσης.

Η πάσα που έκανε στο ξεκίνημα του αγώνα, μπορεί να μην κατέληξε σε ασίστ μιας και ο Αβράμοβιτς έχασε το τρίποντο από την γωνία, έκανε όμως όλους του φιλάθλους να παραμιλάνε.

Μέχρι και ο επίσημος λογαριασμός του NBA... τρελάθηκε με τη no look πάσα του. «Νίκολα Γιόκιτς, κάνεις πλάκα;» έγραψε χαρακτηριστικά με το σχετικό βίντεο να έχει χιλιάδες αντιδράσεις!

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Νίκολα Γιόκιτς: Η αδιανόητη πάσα

 

