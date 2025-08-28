Νίκολα Γιόκιτς: Η αδιανόητη πάσα του κορυφαίου παίκτη - «Χάζεψε» και το NBA

Η Σερβία άρχισε το Ευρωμπάσκετ με μία «σβηστή» 30άρα κόντρα στην Εσθονία, όμως πέρα από τη νίκη της (98-64) ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης του πλανήτη, Νίκολα Γιόκιτς, φρόντισε να δώσει το highlight της διοργάνωσης.
Η πάσα που έκανε στο ξεκίνημα του αγώνα, μπορεί να μην κατέληξε σε ασίστ μιας και ο Αβράμοβιτς έχασε το τρίποντο από την γωνία, έκανε όμως όλους του φιλάθλους να παραμιλάνε.
Μέχρι και ο επίσημος λογαριασμός του NBA... τρελάθηκε με τη no look πάσα του. «Νίκολα Γιόκιτς, κάνεις πλάκα;» έγραψε χαρακτηριστικά με το σχετικό βίντεο να έχει χιλιάδες αντιδράσεις!
Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια
Νίκολα Γιόκιτς: Η αδιανόητη πάσα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.