Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ιστορία της Ελλάδας στο EuroBasket;

Η ώρα της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ 2025 έφτασε! Η Ελλάδα ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της απέναντι στην Ιταλία, αρχίζοντας μία διαδρομή που ευχή όλων είναι να φτάσει μέχρι τέλους και γιατί όχι στα παιχνίδια για τα μετάλλια. Ο όμιλος της Ελλάδας φιλοξενείται στην Κύπρο, ενώ η τελική φάση του EuroBasket θα πραγματοποιηθεί στη Λετονία.

Διαβάστε ακόμη: Η ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

Τα QUIZ του Reader σας ζητούν να κάνετε μία... βουτιά στην ιστορία της Εθνικής στη διοργάνωση και να θυμηθείτε τις καλές και τις κακές στιγμές αλλά και τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει τόσα χρόνια. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την τελευταία φορά που η Ελλάδα αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, όμως από τα τέλη των 40s όταν και πρωτοεμφανίστηκε στο τουρνουά, μέχρι και σήμερα, οι επιτυχίες είναι πολλές όπως και οι πρωταγωνιστές που έχει αναδείξει...

