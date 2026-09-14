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Γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει «σβηστός», ο Παναθηναϊκός παίζει αμυνάρα και ο Άρης εντυπωσιάζει τόσο νωρίς;

Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον απολογισμό μπασκετικής φιλικής πανδαισίας του τριημέρου, ανυπομονεί να δεί σύντομα τον ΠΑΟΚ και αναπολεί το περυσινό κυριακάτικο απόγευμα της 14ης Σεπτέμβρη στην Ρίγα!

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Ολυμπιακός - Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ σε φιλικό Ολυμπιακός - Μακάμπι | Εurokinissi
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Τόσο μπασκετικά γεμάτο ΠΣΚ, σε πέντε μέτωπα και Σεπτέμβρη μήνα, είχαμε πολλά χρόνια να ξαναζήσουμε σε διασυλλογικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το πρώτο τζάμπολ της σεζόν απέχει ακόμη 10 μέρες στην Euroleague και κάτι λιγότερο από 20 στην Stoiximan GBL.

Ας όψονται, όμως, οι ομαδάρες που έχουν φτιάξει και φέτος οι «αιώνιοι αντίπαλοι», γεγονός που συνδυάζεται και με την εντυπωσαική αναβάθμιση του ΠΑΟΚ και του Άρη, που στοχεύουν στην κατάκτηση του Eurocup!

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