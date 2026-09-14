Γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει «σβηστός», ο Παναθηναϊκός παίζει αμυνάρα και ο Άρης εντυπωσιάζει τόσο νωρίς;

Τόσο μπασκετικά γεμάτο ΠΣΚ, σε πέντε μέτωπα και Σεπτέμβρη μήνα, είχαμε πολλά χρόνια να ξαναζήσουμε σε διασυλλογικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το πρώτο τζάμπολ της σεζόν απέχει ακόμη 10 μέρες στην Euroleague και κάτι λιγότερο από 20 στην Stoiximan GBL.

Ας όψονται, όμως, οι ομαδάρες που έχουν φτιάξει και φέτος οι «αιώνιοι αντίπαλοι», γεγονός που συνδυάζεται και με την εντυπωσαική αναβάθμιση του ΠΑΟΚ και του Άρη, που στοχεύουν στην κατάκτηση του Eurocup!

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