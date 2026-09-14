Γιώργος Μαζωνάκης: Η μαρτυρία - ντοκουμέντο του φαρμακοποιού - «Ήταν μια χαρά»

Το μεσημέρι της Τετάρτης περίπου στη 1.15 ο Γιώργος Μαζωνάκης μετακινήθηκε με ταξί προς το Κολωνάκι από το σπίτι του στη Βούλα σταματώντας για λίγη ώρα σε φαρμακείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης πριν οδηγηθεί στο ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με το Live News ο τραγουδιστής έπεσε λίγο πριν αναχωρήσει από το σπίτι του με το ταξί και ζήτησε από τον οδηγό να τον πάει πρώτα σε ένα φαρμακείο για να του περιποιηθούν το τραύμα.

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Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, ο φαρμακοποιός που τον εξυπηρέτησε ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε στο φαρμακείο για περίπου 5 λεπτά για να του περιποιηθούν την πληγή και πως ήταν ευγενικός και ευδιάθετος.

«Ο άνθρωπος ήρθε, έκατσε πέντε λεπτά το πολύ μέσα, γιατί είχαμε και κόσμο. Ήρθε εκεί περίπου 13:20. Ο άνθρωπος ήτανε μια χαρά, ήτανε ευδιάθετος και ευγενικός.

Έκατσε πέντε λεπτά, μπορεί και να ήταν και τέσσερα που λέει ο λόγος και έφυγε κατευθείαν με το ταξί του. Ο άνθρωπος, αυτό που θα πω και είναι το μόνο που θέλω να πω. Ο άνθρωπος μου φάνηκε μια χαρά και ίσα ίσα σχολιάζαμε το πόσο ευγενικός ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όταν ρωτήθηκε εάν ο λόγος που ο τραγουδιστής σταμάτησε στο φαρμακείο ήταν ένα τραύμα που έφερε στο κεφάλι, ο φαρμακοποιός απάντησε καταφατικά.

«Ναι, ναι, γι’ αυτό σταμάτησε. Ο άνθρωπος ήτανε μια χαρά και έφυγε μια χαρά. Εντάξει; Και η ώρα και η ώρα που σας είπα πιστεύω ότι σας είναι σημαντική. Μέχρι και κάτι τραγούδια που παίζανε στο φαρμακείο, τα σιγοτραγούδαγε χαλαρός και ήρεμος».