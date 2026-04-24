Γιατί θα είμαι κι εγώ στο Ioannina Half Marathon

Δεν είναι απλώς ακόμη ένας αγώνας δρόμου. Είναι ένα διήμερο που σου θυμίζει ότι μπορείς να αποδράσεις από το στρες και τις υποχρεώσεις, ακόμη κι αν για να το κάνεις χρειαστεί απλώς να φορέσεις τα αθλητικά σου.

Στα Ιωάννινα, στις 9 και 10 Μαΐου, ο Ioannina Half Marathon γίνεται αφορμή για 48 ώρες γεμάτες εικόνες, κίνηση και εμπειρίες σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Η διαδρομή δίπλα στη Λίμνη Παμβώτιδα και μέσα από το ιστορικό κέντρο κάνει κάθε χιλιόμετρο να μοιάζει με καρτ ποστάλ.

Δεν έχει σημασία αν τρέχεις με το χρονόμετρο στο χέρι ή αν απλώς ακολουθείς τον δικό σου ρυθμό. Για όσους κυνηγούν επίδοση, η επίπεδη διαδρομή προσφέρει τις συνθήκες για ένα καλό αποτέλεσμα. Για όλους τους υπόλοιπους, προσφέρει κάτι εξίσου σημαντικό: την ευκαιρία να ζήσουν την πόλη αλλιώς.

Ο Ioannina Half Marathon είναι και μια μεγάλη παρέα, με συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, αλλά και μια διοργάνωση ανοιχτή σε όλους. Από τον Ημιμαραθώνιο και τους αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων, μέχρι τους παιδικούς αγώνες και τα 1.000 μ. ΑμεΑ, το Σαββατοκύριακο στα Ιωάννινα αποκτά πραγματικά συμπεριληπτικό χαρακτήρα.

Γιατί, τελικά, τέτοιες διοργανώσεις δεν είναι απλώς αθλητικά γεγονότα. Είναι μια αφορμή να ξεφύγεις, να ταξιδέψεις, να τρέξεις και να ζήσεις κάτι που θα θυμάσαι πολύ μετά τον τερματισμό.

9 & 10 Μαΐου, στα Ιωάννινα.

Ραντεβού στην εκκίνηση.