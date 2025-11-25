«Γίνονται θαύματα, Τζαμπάρι ήρθε η ώρα σου»: Πώς βλέπουν οι Σέρβοι το ματς με Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρτίζαν για τη Εuroleague στο Τelekom Center Athens και η Mozzart Sport με μίνι αφιέρωμα για την αναμέτρηση και τίτλο «Τζαμπάρι ήρθε η ώρα», στάθηκε στις πιθανότητες των Σέρβων.
Aναφέρεται και στον τρόπο που ανέβασε ο Κένεθ Φαρίντ τους πράσινους και του βοήθησε να φτάσουν σε νίκες στα τελευταία ματς. Μάλιστα ξεκαθαρίζει πως το τριφύλλι είναι το μεγάλο φαβορί για νίκη κόντρα στην Παρτίζαν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Σαλαμίνα: Βασική ύποπτη η νύφη της 75χρονης - Ανατροπή με τη δολοφονία
- Η θερμή αφιέρωση του Τσίπρα σε Τασούλα, η σιωπή των συντρόφων και ο ghost writer... φάντασμα
- Ο Μαρινάκης κατακεραυνώνει Τσίπρα: «Στη σελίδα 212 στην Ιθάκη γράφει για τη... Ρίγα της Εσθονίας!»
- To τρολάρισμα Τσίπρα στον Άδωνι Γεωργιάδη και η «αφιέρωση»: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.