«Γίνονται θαύματα, Τζαμπάρι ήρθε η ώρα σου»: Πώς βλέπουν οι Σέρβοι το ματς με Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρτίζαν για τη Εuroleague στο Τelekom Center Athens και η Mozzart Sport με μίνι αφιέρωμα για την αναμέτρηση και τίτλο «Τζαμπάρι ήρθε η ώρα», στάθηκε στις πιθανότητες των Σέρβων.

Aναφέρεται και στον τρόπο που ανέβασε ο Κένεθ Φαρίντ τους πράσινους και του βοήθησε να φτάσουν σε νίκες στα τελευταία ματς. Μάλιστα ξεκαθαρίζει πως το τριφύλλι είναι το μεγάλο φαβορί για νίκη κόντρα στην Παρτίζαν.

