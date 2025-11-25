Μενού

«Γίνονται θαύματα, Τζαμπάρι ήρθε η ώρα σου»: Πώς βλέπουν οι Σέρβοι το ματς με Παναθηναϊκό

Η Μozzart Sport παρουσίασε πώς βλέπουν οι Σέρβοι το ματς της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό.

Reader symbol
Newsroom
Τζαμπάρι
Τζαμπάρι | gazzetta
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρτίζαν για τη Εuroleague στο Τelekom Center Athens και η Mozzart Sport με μίνι αφιέρωμα για την αναμέτρηση και τίτλο «Τζαμπάρι ήρθε η ώρα», στάθηκε στις πιθανότητες των Σέρβων.

Aναφέρεται και στον τρόπο που ανέβασε ο Κένεθ Φαρίντ τους πράσινους και του βοήθησε να φτάσουν σε νίκες στα τελευταία ματς. Μάλιστα ξεκαθαρίζει πως το τριφύλλι είναι το μεγάλο φαβορί για νίκη κόντρα στην Παρτίζαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ