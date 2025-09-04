Γιοβάνοβιτς: «Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι απαιτήσεις από την ομάδα, θέλουμε να περάσουμε»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απάντησε στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου πριν το Ελλάδα - Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο έμπειρος τεχνικός της Εθνικής μας επισήμανε για το νέο ξεκίνημα της Ελλάδας:

«Είναι ευχαρίστηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Είναι μία πολύ καλή παρέα. Πάντα ο Σεπτέμβριος έχει ερωτηματικά επειδή είναι αρχή της σεζόν.

Σαν προπονητής της Εθνικής έχω τη δική μου έννοια. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχεις να ασχοληθείς. Πάντα στον εκάστοτε προπονητή βάζουν προβληματισμούς. Πραγματικά είναι ένα καλό γκρουπ που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. »

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

