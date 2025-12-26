Μενού

Γιόβιτς: Έκανε πάταγο στη Σερβία με τη σύντροφο του - Το ποσό που ξόδεψε για το πάρτι γενεθλίων του

Ο Λούκα Γιόβιτς γιόρτασε τα 28α γενέθλιά του στο Βελιγράδι με πάρτι, μουσική, χορό και τη Σοφία Μιλόσεβιτς στο πλευρό του, ξοδεύοντας 20.000 €!

Ο Λούκα Γιόβιτς δεν… αστειεύεται όταν πρόκειται για τα γενέθλιά του. Ο επιθετικός της ΑΕΚ επέλεξε το Βελιγράδι για να γιορτάσει τα 28α γενέθλιά του, και το έκανε με στυλ με ένα πάρτι γεμάτο γνωστές προσωπικότητες της σερβικής σκηνής, μουσική και… γενναιόδωρα ποσά αφού σύμφωνα με το nova.rs μόνο για τη βραδιά ξόδεψε 20.000 €.

