Γιόκιτς: Καθησυχαστικά νέα για τον τραυματισμό του, σύμφωνα με τους Σέρβους

Για υπερέκταση γονάτου κάνουν λόγο οι Σέρβοι, έπειτα από τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς, ανακουφίζοντας τους οπαδούς των Ντένβερ.

Νίκολα Γιόκιτς
Ο Νίκολα Γιόκιτς | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ERIK S. LESSER
Ο Νίκολα Γιόκιτς, άγχωσε ολόκληρο το μπασκετικό κοινό, έπειτα από τον τραυματισμό του κόντρα στους Χιτ.

Ο σέντερ των Νάγκετς, τρομοκράτησε τους οπαδούς του Ντένβερ, με την εικόνα του, πιάνοντας το γόνατό του πεσμένος στο παρκέ.

