Γιόκιτς: Το νέο του αμάξι και το μυθικό κόστος του

Ο Νίκολα Γιόκιτς εντυπωσιάζει και εκτός παρκέ, καθώς εμφανίστηκε με μία πανάκριβη Rolls-Royce αξίας, τραβώντας όλα τα βλέμματα πριν το ματς των Νάγκετς με τους Ρόκετς.

Νίκολα Γιόκιτς
Ο Νίκολα Γιόκιτς | Shutterstock
Ο Νίκολα Γιόκιτς φροντίζει να κλέβει την παράσταση όχι μόνο μέσα στο παρκέ, αλλά και… πριν καν πατήσει σε αυτό.

Στο παιχνίδι των Νάγκετς με τους Ρόκετς τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12) ο Σέρβος σούπερ σταρ έφτασε στο γήπεδο οδηγώντας ένα αυτοκίνητο που η αξία του ξεπερνά –σύμφωνα με εκτιμήσεις– τα 500.000 ευρώ.

