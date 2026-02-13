Γιόνσον: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Μετά από μια δεκαετία στο εξωτερικό, ο Γενς Γιόνσον ετοιμάζει βαλίτσες ώστε να επαναπατριστεί, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκαν στην ΑΕΚ.
Σε συνέντευξή του στο δανέζικο Tipsbladet, ο 33χρονος μέσος αποκάλυψε πως η απόφαση να γυρίσει στη Δανία το προσεχές καλοκαίρι είναι οριστική, κυρίως λόγω της γέννησης της κόρης του.
