Γιόνσον: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Μετά από μια δεκαετία στο εξωτερικό, ο Γενς Γιόνσον ετοιμάζει βαλίτσες ώστε να επαναπατριστεί, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκαν στην ΑΕΚ.

Σε συνέντευξή του στο δανέζικο Tipsbladet, ο 33χρονος μέσος αποκάλυψε πως η απόφαση να γυρίσει στη Δανία το προσεχές καλοκαίρι είναι οριστική, κυρίως λόγω της γέννησης της κόρης του.

