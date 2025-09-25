Μενού

Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός: LIVE η εξέλιξη του αγώνα για το Europa League

LIVE ο αγώνας του Παναθηναϊκού στην Ελβετία (22:00) κόντρα στη Γιανγκ Μπόιζ για το Europa League.

Πανηγυρισμοί παικτών του Παναθηναϊκού
Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Βέρνη της Ελβετίας τη Γιανγκ Μπόιζ για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 2.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα από το gazzetta.gr

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε κακή ψυχολογική κατάσταση από τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά και το τελευταίο 1-1-1 με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Στόχος, μέσω της Ευρώπης, να γίνει ένα restart ώστε το «τριφύλλι» να μπορέσει να ανακάμψει. Το ματς κόντρα στην ελβετική ομάδα, προσφέρεται για ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να ξεκινήσει με το δεξί, την league phase.

Πρόκειται για το πρώτο ευρωπαϊκό ματς του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο της ομάδας.

