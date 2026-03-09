Μενού

Γήπεδο Παναθηναϊκού: Ο Μπακογιάννης έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για τον Βοτανικό

Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης τόνισε ότι υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει η παράδοση και η λειτουργία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Reader symbol
Newsroom
Βοτανικός
Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού | INTIME
  • Α-
  • Α+

Καμπανάκι κινδύνου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό από τον Κώστα Μπακογιάννη. Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι έχει ζητηθεί παράταση 12 μηνών, ότι υπάρχει καθυστέρηση στα συνοδευτικά έργα κι αυτό προκαλεί πρόβλημα, τόσο στην παράδοση όσο και στη λειτουργία του νέου γηπέδου του τριφυλλιού.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του Μπακογιάννη: «Πώς οι καθυστερήσεις στα συνοδευτικά έργα βάζουν φρένο στην παράδοση και λειτουργία του νέου γηπέδου του ΠΑΟ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ