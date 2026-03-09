Γήπεδο Παναθηναϊκού: Ο Μπακογιάννης έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για τον Βοτανικό

Καμπανάκι κινδύνου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό από τον Κώστα Μπακογιάννη. Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι έχει ζητηθεί παράταση 12 μηνών, ότι υπάρχει καθυστέρηση στα συνοδευτικά έργα κι αυτό προκαλεί πρόβλημα, τόσο στην παράδοση όσο και στη λειτουργία του νέου γηπέδου του τριφυλλιού.
Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του Μπακογιάννη: «Πώς οι καθυστερήσεις στα συνοδευτικά έργα βάζουν φρένο στην παράδοση και λειτουργία του νέου γηπέδου του ΠΑΟ.
