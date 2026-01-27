Μενού

Γκάλης για οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι»

Η ανάρτηση που πραγματοποίησε ο Νίκος Γκάλης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Νίκος Γκάλης | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ανάρτηση για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία πραγματοποίησε ο Νίκος Γκάλης.

Στην ανάρτησή του στο Instagram αναφέρει: «Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

