Γκασαμά - Παναθηναϊκός: Πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του

Πριν από λίγες μέρες γράφτηκε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Νάθαν Γκασαμά από την Μπαλτίκα της Ρωσίας, ωστόσο φαίνεται πως οι Πράσινοι έχουν κυκλώσει για τα καλά το όνομα του 25χρονου στόπερ.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάντι Αούνα, το «τριφύλλι» έχει κάνει επίσημη πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του Αφρικανού αμυντικού προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ του και να ενισχύσει την αμυντική γραμμή.
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