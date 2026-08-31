Μενού

Γκασαμά - Παναθηναϊκός: Πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως προχωράει στην απόκτηση του 25χρονου στόπερ, Νάθαν Γκασαμά καθώς έκανε πρόταση στην Μπαλτίκα.

Reader symbol
Newsroom
Γκασαμά
Νάθαν Γκασαμά | @Santi_J_FM / X
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πριν από λίγες μέρες γράφτηκε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Νάθαν Γκασαμά από την Μπαλτίκα της Ρωσίας, ωστόσο φαίνεται πως οι Πράσινοι έχουν κυκλώσει για τα καλά το όνομα του 25χρονου στόπερ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάντι Αούνα, το «τριφύλλι» έχει κάνει επίσημη πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του Αφρικανού αμυντικού προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ του και να ενισχύσει την αμυντική γραμμή.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ