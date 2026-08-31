«Φραπού, Μαράκι και μπύρα απ' το κουτάκι»: Το λεξικό των Χατζηφραγκέτα και η γεωγραφία της καψούρας

Το σύμπαν των Χατζηφραγκέτα είναι γεμάτο αντιθέσεις, πρόσωπα, μέρη και λέξεις που δεν περιμένεις ποτέ να συναντήσεις σε στίχους. Έκαναν τραγούδια την απλότητα, τον χαβαλέ, την καψούρα, την καφρίλα και ήρωες των τραγουδιών τους τον άφραγκο λακαμά και το Μαράκι σε ένα σύμπαν τόσο παράλογο, όσο καμιά φορά η καθημερινότητα που ζούμε.

19 χρόνια μετά το ξεκίνημα του συγκροτήματος το κοινό εξακολουθεί να γκρουβάρει με τα ακόρντα τους κι εκείνοι δίνουν ραντεβού με όλα τα «τρελά μωράκια του ουρανού» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Λίγο πριν από τη βραδιά στο κέντρο της Αθήνας «βουτάμε» ξανά στον κόσμο που έφτιαξαν με τη μαεστρία της στιγμής για να μυήσουμε και τους τελευταίους που έμειναν εκτός του.

Χατζηφραγκέτα

Το λεξικό των Χατζηφραγκέτα

Το Μαράκι

Η Μαρία δεν είναι μια συγκεκριμένη γυναίκα, είναι κάτι σαν μύθος. Είναι η ενσάρκωση της καψούρας, η μούσα των Χατζηφραγκέτα, εκείνη στην οποία απευθύνουν τα τραγούδια τους. Βρίσκεται κάπου ανάμεσα στη φαντασίωση, στην ιδανική γυναίκα και την πιθανότητα. Είναι εκείνη που αγαπούν και μισούν την ίδια στιγμή και που συναντούν μπροστά τους σε όλες τις καταστάσεις διαχρονικά.

Ο Λακαμάς

Ο αντιήρωας του σύμπαντος των Χατζηφραγκέτα κερδίζει το όνομά του από τον αναγραμματισμό της πολυδιάστατης λέξης της καθημερινότητάς μας στη συμπαθητική εκδοχή της. Είναι ένας ταξιδιάρης τύπος που θα κάνει λάθη, που θα ερωτευτεί με πάθος για λίγο ή περισσότερο ένα πρόσωπο που πρέπει, αλλά κυρίως δεν πρέπει, θα είναι συνήθως άφραγκος, θα φάει τα μούτρα του, αλλά θα συνεχίσει να πορεύεται γιατί έχει αρκετό χιούμορ και όλα αυτά γνωρίζει ήδη κατά βάθος πως θα συμβούν.

Η Φραπού

Η Φραπού, Φράπα ή Φραπές δεν είναι απλώς καφές, είναι τρόπος ζωής, είναι η χαλαρότητα, είναι το αραλίκι, είναι όπως λένε «μια ολόκληρη ζωή». Είναι ίσως το δικαίωμα στο να μην κάνεις τίποτα σημαντικό σε έναν κόσμο που συνεχώς παράγει.

Η μπύρα απ' το κουτάκι

Η μπύρα από το κουτάκι είναι σύμβολο κοινωνικής τάξης, αλλά και της απλότητας και μπαίνει όχι μόνο στο χέρι του άφραγκου πιτσιρικά στο παγκάκι, αλλά και απέναντι στα δήθεν, στα κυριλέ και τα επιτηδευμένα για να σου θυμίσει ότι δεν τα έχεις τόση ανάγκη για να περάσεις καλά, αρκεί η καλή παρέα και ο χρόνος.

Το καλοκαιράκι

Το καλοκαιράκι δεν είναι εποχή, είναι κατάσταση, είναι υπόσχεση μιας καλύτερης εκδοχής της ζωής. Μια υπόσχεση μακριά από το καθημερινό, μακριά από το πεζό. Είναι η εποχή που όλα γίνονται πιθανά.

Από την Αμοργό μέχρι το Κατμαντού

Ο κόσμος των Χατζηφραγκέτα δεν χωρά στον ελλαδικό χάρτη. Εκτείνεται από την Αθήνα μέχρι το Κατμαντού, έχοντας περάσει κι από όλα τα ελληνικά νησιά, ως χάρτης της καψούρας που δεν έχει όρια. Γιατί το συναίσθημα δρασκελίζει τις αποστάσεις μέσα στο παράλογο σύμπαν των Χατζηφραγκέτα που χωράει τα πάντα, από τον Μαμαλάκη και τον Τσίπρα μέχρι τον Κινγκ Κονγκ και τον Δαλάι Λάμα, αλλά και ολόκληρο Πυθαγόρειο Θεώρημα.