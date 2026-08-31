Η αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, λίγοι έχετε μείνει»

Στους πρώτους καλεσμένους της νέας σεζόν στο στούντιο της «Κοινωνίας Ώρα Mega» βρέθηκε ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης ο οποίος στη χαλαρή καλημέρα των παρουσιαστών απάντησε με προβληματισμό: «Όλοι μου λένε ότι η τηλεόραση σε δείχνει πολύ μεγαλύτερο και κοιτάω να δω. Όντως, πολύ μεγαλύτερος μου φαίνομαι».
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«Είσαι αειθαλής, δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα», έσπευσε να τον καθησυχάσει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη πήρε τη σκυτάλη για να τον αποθεώσει: «Γιώργο μου, εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Λίγοι έχετε μείνει».
Ωστόσο, ο Γιώργος Καλλιακμάνης δεν φάνηκε να το αποδέχεται.
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