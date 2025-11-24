Γκρέιαμ πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό: «Θα είμαι ο ηγέτης»

Ο Αμερικανός γκαρντ Ντεβόντε Γκρέιαμ ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και το οποίο τον είχε κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση από το ξεκίνημα της σεζόν.

Μάλιστα στο ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Βιέννη για την Aba-Liga όπου νίκησε εύκολα με 82-98 πραγματοποίησε και την 1η του εμφάνιση. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς τον χρησιμοποίησε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά και είχε 3 πόντους με 1/2 τρίποντα ενώ υπέπεσε και σ' ένα λάθος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr