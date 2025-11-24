Μενού

Γκρέιαμ πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό: «Θα είμαι ο ηγέτης»

Ο Γκρέιαμ έκανε ντεμπούτο στον Ερυθρό Αστέρα πριν το πρώτο ματς στη Euroleague.

Reader symbol
Newsroom
Ντεβόντε Γκρέιαμ
Ντεβόντε Γκρέιαμ | gazzetta
  • Α-
  • Α+

Ο Αμερικανός γκαρντ Ντεβόντε Γκρέιαμ ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και το οποίο τον είχε κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση από το ξεκίνημα της σεζόν.

Μάλιστα στο ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Βιέννη για την Aba-Liga όπου νίκησε εύκολα με 82-98 πραγματοποίησε και την 1η του εμφάνιση. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς τον χρησιμοποίησε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά και είχε 3 πόντους με 1/2 τρίποντα ενώ υπέπεσε και σ' ένα λάθος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ