Γουόκαπ: Γιατί δεν εμφανίστηκε στις εργομετρικές εξετάσεις του Ολυμπιακού

Σε νέα, σκληρή φάση περνά πλέον η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και του Ολυμπιακού, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση και την τελική λύση να αναμένεται πλέον από τα αρμόδια όργανα της FIBA.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την επίσημη ενημέρωσή της το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), έκανε γνωστό πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν έδωσε το «παρών» στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις και ως εκ τούτου θα κληθεί άμεσα σε απολογία.

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