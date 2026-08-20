Γουόκαπ: Γιατί δεν εμφανίστηκε στις εργομετρικές εξετάσεις του Ολυμπιακού

Σε νέα, σκληρή φάση περνά πλέον η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και του Ολυμπιακού, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση και την τελική λύση να αναμένεται πλέον από τα αρμόδια όργανα της FIBA.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την επίσημη ενημέρωσή της το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), έκανε γνωστό πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν έδωσε το «παρών» στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις και ως εκ τούτου θα κληθεί άμεσα σε απολογία.
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