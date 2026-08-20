«Χάνιμπαλ ο κανίβαλος»: Ο serial killer που πέρασε σχεδόν 50 χρόνια στην απομόνωση αν βγει θα σκοτώσει ξανά

Ο 73χρονος Ρόμπερτ Μόντσλεϊ, ο μακροβιότερος κρατούμενος της Βρετανίας, θέλει να ζήσει σε ένα «νησί» με τον έρωτα της ζωής του. Αλλά παραδέχεται ότι αν αφεθεί ελεύθερος, πιθανότατα θα ξανασκότωνε.

Οι δολοφονίες του «Χάνιμπαλ του Κανίβαλου»

Διέπραξε την πρώτη του δολοφονία το 1974 όταν ένας άνδρας τον πλησίασε για να συνευρεθούν σεξουαλικά και του έδειξε εικόνες παιδιών που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές αναφέροντας ότι χρειαζόταν ψυχιατρική βοήθεια. Τον έστειλαν στο διαβόητο νοσοκομείο Broadmoor για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αλλά όσο βρισκόταν εκεί σκότωσε τον παιδεραστή Ντέιβιντ Φράνσις.

Αργότερα μεταφέρθηκε στο HMP Wakefield, όπου σκότωσε άλλους δύο κρατούμενους, οι οποίοι φέρεται να ήταν σεξουαλικοί παραβάτες.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο Maudsley είχε φάει τον εγκέφαλο ενός από τα θύματά του με ένα κουτάλι με τον Τύπο να του αποδίδει το παρατσούκλι «Χάνιμπαλ ο Κανίβαλος» και συγκρατούμενοί του το «Εγκεφαλοφάγος».

Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης με σύσταση να μην αποφυλακιστεί ποτέ. Μάλιστα, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 47 ετών είτε σε διαχωρισμό από τους υπόλοιπους κρατουμένους είτε σε πλήρη απομόνωση, καταγράφοντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ 17.500 συνεχόμενων ημερών μόνος.

Θεωρούνταν τόσο επικίνδυνος ώστε, όταν χρειαζόταν να του κόψουν τα νύχια των ποδιών, έπρεπε να βγάζει τα πόδια του μέσα από ένα άνοιγμα στο κάτω μέρος της πόρτας του κελιού του.

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«Πιθανότατα θα σκοτώσω ξανά»

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Mirror ο Ρόμπερτ Μόντσλεϊ δηλώνει τώρα: «Πρέπει να είμαι ειλικρινής και να πω ότι αν είχα την ευκαιρία να βλάψω έναν σεξουαλικό παραβάτη, τότε θα το έκανα. Αν συναντούσα κάποιον που με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, θα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να τον σκοτώσω».

«Όταν επέστρεψα στο Λίβερπουλ, είχα την επιθυμία να σκοτώσω και τους δύο γονείς μου και μετά είχα την επιθυμία να βλάψω τον εαυτό μου. Ήθελα να ανακτήσω τους δικούς μου, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα μου, και οραματίστηκα να σκοτώνω τους γονείς μου».

Ο Μόντσλεϊ είπε στον ψυχολόγο της φυλακής του, Δρ. Μπομπ Τζόνσον, ότι είχε κακοποιηθεί από τον πατέρα του και ότι ήταν κλειδωμένος σε μια ντουλάπα κάτω από τις σκάλες. Και εκμυστηρεύεται ότι αντί για μητέρα και πατέρα τους αποκαλούσαν «μεθύστακας» και «μάγισσα».

«Ξέρω ότι θα μπορούσα να σκοτώσω ξανά, όμως πιστεύω ότι με τη βοήθεια της θεραπείας θα μπορούσα να ξεπεράσω αυτή την παρόρμηση», αναφέρει ακόμα.

Το ειδικό κελί

Μετά τις δολοφονίες ο Μόντσλεϊ, θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνος ώστε οι φυλακές πήραν αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το κελί του. Τοποθέτησαν προστατευτικό τοίχο από πλεξιγκλάς για να μην μπορεί να επιτεθεί στους φρουρούς πετώντας αντικείμενα ή υγρά, ενώ οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι απέφευγαν ακόμη και να μπουν στο κελί του.

Ο ίδιος περιγράφει ότι έζησε για μεγάλο διάστημα σε εξαιρετικά περιορισμένες συνθήκες, με μόνο ένα στρώμα και ένα δοχείο για την τουαλέτα, ενώ για 12-13 μήνες δεν ξυρίστηκε ούτε έκοψε τα μαλλιά του. Το κελί του είχε επίσης μια ιδιαίτερη κατασκευή ώστε να μπορεί να βλέπει τηλεόραση μαζί με τον κρατούμενο του διπλανού κελιού.

Οι συνθήκες αυτές και η κατασκευή του κελιού του θύμιζαν σε πολλούς το κελί του Χάνιμπαλ Λέκτερ στην ταινία «Η Σιωπή των Αμνών».