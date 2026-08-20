Η Μαρίνα Βερνίκου έκανε βουτιά στην Ηρακλειά και «ανακάλυψε» αεροσκάφος του Β' Παγκοσμίου

Η Μαρίνα Βερνίκου καταδύθηκε μέχρι τον πυθμένα της Αλιμιάς στην Ηρακλειά, εκεί όπου βρίσκεται ένα γερμανικό υδροπλάνο Arado AR 196 από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ίδια κατέγραψε την κατάδυση και δημοσίευσε σχετικό βίντεο στο Instagram, δείχνοντας το ιστορικό ναυάγιο. Το αεροσκάφος βρίσκεται σε βάθος περίπου 10 μέτρων και αποτελεί ένα από τα υπολείμματα μιας ιστορίας που ξεκινά το 1943.

Μαρίνα Βερνίκου - Η ιστορία του Arado AR 196

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η γνωστή φωτογράφος και επιχειρηματίας στην ανάρτησή της, το αεροσκάφος ήταν γερμανικό αναγνωριστικό υδροπλάνο και κατέπεσε στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η πτώση του έγινε μετά από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη το 1943, ενώ τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να διασωθούν.

Το αεροσκάφος παρέμεινε στη θάλασσα για δεκαετίες. Το 1982, σύμφωνα με την περιγραφή της, μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαράδων και μεταφέρθηκε προς τα πιο ρηχά νερά της Αλιμιάς. Εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά:

«Στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς σε βάθος περίπου 9–11 μέτρων βρίσκεται το ναυάγιο ενός γερμανικού υδροπλάνου Arado AR 196, αναγνωριστικού αεροσκάφους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το αεροπλάνο κατέπεσε έπειτα από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη το 1943, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε».