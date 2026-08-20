Δημοσιογράφος «τα πήρε» με τη Βούλτεψη: «Μας προσβάλλετε - Δεν θα μου κάνουν μάθημα οι Τσιπραίοι»

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ απηύδησε σήμερα με τη στάση της Σοφίας Βούλτεψη, με αφορμή ερώτηση συναδέλφου της για το δημοσιονομικό και την ακρίβεια, σχολιάζοντας καυστικά την τάση της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας να μην απαντά ευθέως στις ερωτήσεις και αντ' αυτού να μιλά για τα ελληνοτουρκικά.

Η βουλεύτρια, έχοντας πάρει τον λόγο στο πάνελ, σχολίασε μετά την ερώτηση που της έγινε: «Ήθελα να ξέρω, όποιος έρχεται και με ρωτάει τώρα "τι θα κάνεις εσύ", γιατί δεν κοιτάει την καμπούρα του; Γιατί δεν κοιτάει τις κρουαζιέρες που γίνονταν;».

«Η Νέα Δημοκρατία εξοπλίζει τη χώρα, παίρνει F-35, παίρνει Belharra...», συνέχιζε να λέει η γαλάζια βουλεύτρια, ενώ ο συμπαρουσιαστής προσπαθούσε να την επαναφέρει στην ερώτησή του.

Βούλτεψη: «Δεν θα μου κάνουν μάθημα οι Τσιπραίοι»

Τότε, χάνοντας την υπομονή της, η δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ Τίνα Μιχαηλίδου επενέβη, λέγοντας «Είναι προσβλητικό να μην απαντάτε στις δικές μας ερωτήσεις. Μας αγνοείτε κ. Βούλτεψη».

Σε αυτό η Σοφία Βούλτεψη απάντησε ατάραχα και πολύ ώριμα: «Κοιτάξτε κυρία Μιχαηλίδου, εγώ θα λέω ό,τι νομίζω. Δεν θα μου κάνει μάθημα εμένα κανένας Τσιπραίος».