Gucci Gang: Η οργάνωση με Αλβανούς διαρρήκτες που τρομοκρατεί την Premier League

Μια σειρά από εξαιρετικά οργανωμένες ληστείες σε σπίτια αστέρων της Premier League έχει προκαλέσει τρόμο στην Αγγλία, καθώς εγκληματικές ομάδες φέρονται να συνεργάζονται με Αλβανούς διαρρήκτες για να στοχοποιούν ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους.
Οι κλοπές αφορούν κοσμήματα, ρολόγια και πολυτελή αντικείμενα αξίας εκατομμυρίων λιρών και συνδέονται με τη λεγόμενη «Gucci Gang», μια ομάδα κακοποιών με βάση το Δουβλίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
- «Σουηδικό» κλίμα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ - ΝΔ: «Ο Άδωνις είναι ο πιο εργατικός Υπουργός - Με κέρδισε ο Πέτρος Παππάς»
- Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης; Οι AI φωτογραφίες από τα... γυρίσματα που τρέλαναν κόσμο
- «Έχω πάθει ανοσία στην αγένεια»: Τι μας είπαν οι εργαζόμενοι στην πώληση την ημέρα της Black Friday
- Γκαστ Αβράκωτος: Ο διασημότερος και πιο επικίνδυνος Έλληνας πράκτορας της CIA
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.