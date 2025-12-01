Μενού

Gucci Gang: Η οργάνωση με Αλβανούς διαρρήκτες που τρομοκρατεί την Premier League

Ο τρόπος που η Gucci Gang, σε συνεργασία με Αλβανούς διαρρήκτες βρίσκει στόχους και κάνει τις διαρρήξεις.

Reader symbol
Newsroom
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ
  • Α-
  • Α+

Μια σειρά από εξαιρετικά οργανωμένες ληστείες σε σπίτια αστέρων της Premier League έχει προκαλέσει τρόμο στην Αγγλία, καθώς εγκληματικές ομάδες φέρονται να συνεργάζονται με Αλβανούς διαρρήκτες για να στοχοποιούν ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους.

Οι κλοπές αφορούν κοσμήματα, ρολόγια και πολυτελή αντικείμενα αξίας εκατομμυρίων λιρών και συνδέονται με τη λεγόμενη «Gucci Gang», μια ομάδα κακοποιών με βάση το Δουβλίνο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ