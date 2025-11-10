GWomen Sports Summit: Λύγισε η Ελίνα Τζένγκο για σχόλια που έχει δεχθεί - «Φοράς τα χρώματα της Αλβανίας»

Το Gazzetta Women Sports Summit, το μεγαλύτερο συνέδριο γυναικείου αθλητισμού στην Ελλάδα επέστρεψε για 4η φορά φέρνοντας στο φως άγνωστες ιστορίες των γυναικών που βρίσκονται στον αθλητισμό.

Η Ελίνα Τζένγκο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα μίλησαν για το θέμα του ρατσισμού και των στερεοτύπων που αναπαράγονται στον χώρο.

Συγκεκριμένα, η 23χρονη ακοντίστρια Ελίνα Τζένγκο έφερε στο μυαλό της ρατσιστσικά σχόλια που κατά καιρούς έχει δεχθεί στα social media και «λύγισε» μιλώντας για εκείνη τη δύσκολη περίοδο στη ζωή της.

«Πέρασα δύο χρόνια που είχα αφήσει τον εαυτό μου. Έλεγαν διάφορα, όπως “γιατί βάφεις κόκκινα τα νύχια σου”, “Ελίνα, προκαλείς”, “φοράς τα χρώματα της Αλβανίας”, ενώ τα ρούχα ήταν του χορηγού μου. Δυσκολεύτηκα πολύ να το αντιμετωπίσω και το ένα πράγμα που μετανιώνω είναι ότι δεν ζήτησα βοήθεια. Θα μπορούσε να είχε γίνει όλο αυτό πολύ πιο εύκολο για εμένα. Έφτασα, όμως, στο σημείο να το επεξεργαστώ μέσα μου και να το ξεπεράσω», είπε χαρακτηριστικά.