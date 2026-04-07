Το γύρισε η Εθνική Πόλο κόντρα στη Σερβία: Δυναμικό ξεκίνημα με 16-15 στα προκριματικά

Με «μακροβούτι» μπήκε η Εθνική πόλο αντρών μας στα προκριματικά για το World Cup, καταφέρνοντας μία επεισοδιακή νίκη με ανατροπή, για το 16-15, έχοντας απέναντί της τους δυνατούς Σέρβους.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν ο αδιαφιλονίκητος MVP με έξι γκολ, μεταξύ των οποίων και το νικητήριο, 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, κι ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής χωρίς αντικατάσταση του Πέταρ Γιάκσιτς, 1΄34΄΄ πριν το τέλος.

H Εθνική χρειάζεται και μία νίκη αύριο (8/4, 17:30) επί της Ολλανδίας, για να εξασφαλίσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του Α΄ ομίλου, που δίνουν το εισιτήριο για τα τελικά του Σίδνεϊ.