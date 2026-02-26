Ένοχοι οι τέσσερις «εγκέφαλοι» για τις υποκλοπές με Predator: «Τα εγκλήματα αντιστοιχούν σε 87 θύματα»

Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορούμενων, Γιάννη Λαβράνου, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Ταλ Ντίλιαν αποφάσισε ο πρόεδρος της έδρας στη δίκη για τις υποκλοπές με το λογισμικό κατασκοπείας Predator, μετά από 39 δικασίμους στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

«Από τη συνεκτίμηση των αποδεικτικών μέσω, ιδίως των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων, αποδείχθηκε από κοινού, από συναυτουργία με τρίτα πρόσωπα τέλεσαν τις αποδιδόμενες πράξεων πάντοτε με κοινό δόλο», τόνισε αρχικώς ο πρόεδρος.

Πρόσθεσε δε πως «θα δείτε το πλήρες σκεπτικό στην απόφαση όταν καθαρογραφεί. Το δικαστήριο θα αρκεστεί σε κάποιες παραδοχές», αναφέρει το dikastiko.

Υποκλοπές Predator: «Τα αληθινά εγκλήματα είχαν 87 θύματα»

Ο πρόεδρος της έδρας δέχθηκε το σκεπτικό του εισαγγελέα περί μετατροπής των κατηγοριών από «κατ’ εξακολούθηση» σε «κατά συρροή».

«Σε 20 περιπτώσεις στάλθηκαν δοκιμαστικά μηνύματα. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθούν οι αποδιδόμενες πράξεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα μήνυμα στις 11/1/21 που περιέχει σύνδεσμο με πραγματικό link, ενώ αντίστοιχο έλαβε και η Σοφία Λάμα.

Από τους 116 αν αφαιρέσουμε αυτούς, απομένουν 94. Υπάρχει και ταύτιση των προσώπων. Εφόσον ταυτίζεται ο φορέας μπορεί να χαρακτηριστούν ως ‘κατ’ εξακολούθηση’», υπογράμμισε. «Τα αληθή συρρέοντα εγκλήματα αντιστοιχούν σε 87 παθόντες», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο εισαγγελέας της έδρας, Δημήτρης Παυλίδης, δεν έκανε δεκτό κανένα ελαφρυντικό που ζήτησαν οι συνήγοροι των κατηγορούμενων. Για τις κυρώσεις των ΗΠΑ ανέφερε πως «είχαν μπει καθώς ενοχλούσαν τα αμερικανικά συμφέροντα. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν τη δράση τους στην Ελλάδα».

Το δικαστήριο διέκοψε για να συζητηθούν τα ελαφρυντικά.