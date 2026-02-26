Η έναρξη της διαπραγμάτευσης Λιάγκα-ΑΝΤ1, οι απαιτήσεις και οι μεγάλες δυσκολίες

Παρά τις φήμες για μεγάλη αλλαγή στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 τα δεδομένα αυτής της στιγμής αλλά και οι άλλες ψυχαγωγικές απόπειρες που έγιναν στο κανάλι και δεν στέφθηκαν με επιτυχία δημιουργούν περιβάλλον ανανέωσης του συμβολαίου του Γιώργου Λιάγκα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Οι συζητήσεις ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει, ωστόσο αυτό θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα.

Το «Πρωινό» διανύει μια πολύ δύσκολη χρονιά στους πίνακες τηλεθέασης σημειώνοντας αρκετές ημέρες ακόμη και μονοψήφια ποσοστά, όμως, σε αντίθεση με άλλες ζώνες η πρωινή infotainment εκπομπή παραμένει εντός ανταγωνισμού.

Τα προαπαιτούμενα που θα θέσει η πλευρά Λιάγκα φημολογείται πως θα είναι η επιστροφή έναρξης της εκπομπής στη ζώνη των 10.00 καθώς και η ριζική ανανέωση της ομάδας του μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Επίσης ο Γιώργος Λιάγκας αναμένεται να ζητήσει στο νέο του συμβόλαιο να συμπεριληφθεί ρητά και η ανάληψη βραδινής εκπομπής.

Ο ΑΝΤ1 δεν επιθυμεί στην παρούσα φάση μετατόπιση της ζώνης ενώ είναι αυτονόητο πως τα στελέχη θα έχουν λόγο στη διαμόρφωση της νέας ομάδας.

Την ίδια στιγμή φυσικά παραμένει πάνω στο τραπέζι σενάριο θεαματικής ανατροπής της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 δεν είναι όμως αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.