Πέρυσι τέτοιες μέρες που γινόταν το μεγάλο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού ήταν κεντρική φιγούρα της διαμαρτυρίας και μια εκ των βασικών ομιλητών.

Ήταν άλλωστε και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023 που είναι και ο φορέας που παίρνει την άδεια και διοργανώνει το ετήσιο συλλαλητήριο.

Πλέον όμως η κ. Καρυστιανού βάζει πλώρη για να κάνει κόμμα και έχει διαρρήξει σχέσεις με αρκετούς συγγενείς, ενώ νέος πρόεδρος του Συλλόγου και άρα βασικός οργανωτής του συλλαλητηρίου είναι πλέον ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος προφανώς θα πάρει τον λόγο.

Μάιο το κόμμα Καρυστιανού

Μέχρι στιγμής μαθαίνω ότι η κ. Καρυστιανού δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να μιλήσει, αλλά δεν το αποκλείω να γίνει τελευταία στιγμή. Βέβαια, πλέον έχει την αχλύ της επίδοξης πολιτικής αρχηγού, οπότε θα δούμε και τις αντιδράσεις.

Πριν το καλοκαίρι και προς Μάιο μήνα φαίνεται πως θα μας προκύψει το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού για το οποίο φαίνεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχει όνομα ούτε ηγετική ομάδα.

Αυτό βέβαια δεν πτοεί καθόλου την κυρία Καρυστιανού που εργάζεται πυρετωδώς για να συγκροτήσει πρόγραμμα και ιδεολογικό πλαίσιο, ενώ χθες έδωσε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open, αποφεύγοντας - είναι η αλήθεια - να πέσει σε κάποιο λάθος. Ωστόσο αυτό που συγκράτησα ήταν η πρόταση που της είχε γίνει να αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ενδεχόμενη συγκυβέρνηση, πρόταση που όπως είπε δέχθηκε και από τα δεξιά και από τα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Απάντηση στον Σαμαρά

Στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει πλέον ότι θα απαντάνε χωρίς δισταγμούς στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε ό,τι ο ίδιος υποστηρίζει με τις δημόσιες δηλώσεις του.

Έτσι έγινε και χθες, με εκτενή διαρροή που υποστήριζε ότι «κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες». Ενώ για την περίπτωση της Κάσου απάντησαν ότι ο ΑΔΜΗΕ, που ξέρει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, ολοκλήρωσε τις εργασίες του σύμφωνα με τον προγραμματισμό του.

Πάντως ο ίδιος ο Σαμαράς φαίνεται ότι κάνει δεύτερες σκέψεις για το κόμμα, αφού μοναδικός σκοπός του είναι η αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές και η ανάδειξη νέας ηγεσίας στο κόμμα.

Ραντεβού με τους αγρότες

Με δεδομένη την άνοδο του Μητσοτάκη στον Έβρο, οι αγρότες του νομού που έχουν υποστεί διάφορες ταλαιπωρίες το τελευταίο διάστημα παρέταξαν τα τρακτέρ στο σημείο που θα περνούσε και ζήτησαν να δουν τον πρωθυπουργό.

Αυτός ανταποκρίθηκε και για μερικά λεπτά έγινε μια συζήτηση σε αρκετά χαμηλούς τόνους. Ο Μητσοτάκης άκουσε από κοντά τα προβλήματα των παραγωγών, τα οποία, όπως επισημάνθηκε, έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του συνδυασμού ανομβρίας, πυρκαγιών, πλημμυρών και ζωονόσων, που έχουν πλήξει σημαντικά την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το σχέδιο για την ανάκαμψη και ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια απαιτητική μεταρρύθμιση. Ο Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην περιοχή, δηλώνοντας: «Ξέρετε πόσο έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα του Έβρου. Στα πλαίσια του εφικτού μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε».

Φρένο στις προσδοκίες για τον κατώτατο μισθό

Με δεδομένο ότι τον κατώτατο μισθό τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις, και το κράτος δεν κάνει γαλαντόμο κοινωνική πολιτική, ο Μητσοτάκης αποφάσισε να στείλει χθες μήνυμα για την ανάγκη αυτοσυγκράτησης ως προς τις προσδοκίες για τον κατώτατο μισθό.

Και αυτό γιατί τις προηγούμενες μέρες τα σενάρια οργίασαν. Ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει φρένο σε μια μαξιμαλιστική συζήτηση, γι’ αυτό και εμφανίστηκε χθες η Νίκη Κεραμέως να θυμίσει ότι για τον στόχο των 950 ευρώ το 2027 που είχε τεθεί προεκλογικά απομένουν πλέον περίπου 70 ευρώ.

Συνεπώς, θα μπορούσε να σπάσει η αύξηση σε δύο ισόποσες δόσεις φέτος και του χρόνου, 35 και 35 ευρώ. Βέβαια, αυτό μένει να φανεί και στην πράξη.

Νότιο Αιγαίο: Κυκλική οικονομία με έργα, υποδομές και αλλαγή συνηθειών

Σε μια νησιωτική περιφέρεια με έντονη εποχικότητα, μεγάλες διακυμάνσεις πληθυσμού και αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις, η κυκλική οικονομία αποτελεί μονόδρομο. Η μείωση της ταφής και ο περιορισμός των σύμμεικτων απαιτούν σύστημα, κλίμακα και αλλαγή συμπεριφορών.

Ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο που συνδυάζει πρόληψη στην πηγή και μεγάλες υποδομές. Υπό την ευθύνη της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, προχωρούν συγκεκριμένες ενέργειες: επιτάχυνση διαγωνισμών, εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής και ενεργοποίηση προγραμμάτων εκτροπής βιοαποβλήτων.

Κεντρικός άξονας είναι το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με στόχο 35.800 οικογένειες. Δεν πρόκειται για καμπάνια ευαισθητοποίησης, αλλά για δομημένη παρέμβαση με διανομή εξοπλισμού και πρακτική εφαρμογή.

Ήδη 8.228 οικογένειες σε Ρόδο, Κω, Κάλυμνο και Σύρο έχουν ενταχθεί, παραλαμβάνοντας 4.366 μηχανικούς και 3.862 κομποστοποιητές κήπου. Η εκτροπή οργανικών μειώνει τον όγκο των σύμμεικτων, περιορίζει το λειτουργικό κόστος και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων.