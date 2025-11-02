Μενού

Χαμός στη Γερμανία: Πάνω από 300 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε ήρθαν στα χέρια σε σιδηροδρομικό σταθμό

Συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και της Σάλκε σε σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας.

Συμπλοκή οπαδών Σάλκε και Ντόρτμουντ
Συμπλοκή οπαδών Σάλκε και Ντόρτμουντ | x.com
Το μίσος της κοιλάδας του Ρουρ και η σχετική έχθρα μεταξύ των οπαδών της Σάλκε και της Ντόρτμουντ είναι δεδομένα. Παρότι οι δύο ομάδες δεν αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, αυτό δεν απέτρεψε τους φιλάθλους τους να έρθουν στα χέρια σε μία συμπλοκή στην... Κολωνία, όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/11) σε έναν από τους πιο κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Κολωνίας. Οι ταξιδιώτες από το εκτός έδρας ματς με την Άουγκσμπουργκ φίλαθλοι της Ντόρτμουντ περίμεναν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, όταν στην πλατφόρμα αποβιβάστηκαν οπαδοί της Σάλκε που κατευθύνονταν προς την Καρλσρούη.

