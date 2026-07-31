Χαμός στη Λίβερπουλ με Τσιμίκα: Πέταξε το περιβραχιόνιο μετά από διαπληκτισμό με Σομποσλάι και Τζόουνς

Πριν λίγες μέρες, η εικόνα του Κώστα Τσιμίκα με το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε φιλικό της Λίβερπουλ αποτέλεσε μία ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, μετά το τελευταίο ματς με τη Ρέξαμ, μόνο ευχάριστος πρωταγωνιστής δεν ήταν ο Έλληνας αμυντικός.
Ο Κούρτις Τζόουνς ήταν έξαλλος μετά το παιχνίδι και τα έλεγε σε έντονο ύφος με τον Ντόμινικ Σομποσλάι λόγω του ότι έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Έλληνα αμυντικό και όχι σε εκείνον, όπως υποστηρίζουν τα βρετανικά ΜΜΕ, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει διαπληκτισμός με τον διεθνή ακραίο μπακ, ο οποίος προχώρησε σε μία ενέργεια που σύλλεξε αρνητικά σχόλια.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η τραγική ιστορία του Ανέστου Δελιά του μοναδικού μεγάλου ρεμπέτη που πέθανε από ηρωίνη
- Ο απίθανος ανασχηματισμός, ο υπουργός που δεν θα πάει διακοπές και η επίθεση στη Δόμνα
- Ζέτα Μακρυπούλια: «Έβαλα τον εαυτό μου σε αδράνεια για πολλά χρόνια - Μου αρέσει να είμαι μόνη»
- Τούνη: «Παραλίγο να χάσω το μάτι μου στη Μύκονο» - Το μπλέξιμο με τους μπράβους του ΜακΚόναχι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.