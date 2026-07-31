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Χαμός στη Λίβερπουλ με Τσιμίκα: Πέταξε το περιβραχιόνιο μετά από διαπληκτισμό με Σομποσλάι και Τζόουνς

Μόνο καλό δεν φαίνεται να είναι το κλίμα στη Λίβερπουλ με τον Κώστα Τσιμίκα να τα λέει σε έντονο ύφος με Σομποσλάι και Τζόουνς και να πετά το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

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Κώστας Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Λίβερπουλ | Shutterstock
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Πριν λίγες μέρες, η εικόνα του Κώστα Τσιμίκα με το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε φιλικό της Λίβερπουλ αποτέλεσε μία ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, μετά το τελευταίο ματς με τη Ρέξαμ, μόνο ευχάριστος πρωταγωνιστής δεν ήταν ο Έλληνας αμυντικός.

Ο Κούρτις Τζόουνς ήταν έξαλλος μετά το παιχνίδι και τα έλεγε σε έντονο ύφος με τον Ντόμινικ Σομποσλάι λόγω του ότι έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Έλληνα αμυντικό και όχι σε εκείνον, όπως υποστηρίζουν τα βρετανικά ΜΜΕ, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει διαπληκτισμός με τον διεθνή ακραίο μπακ, ο οποίος προχώρησε σε μία ενέργεια που σύλλεξε αρνητικά σχόλια.

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