Ο απίθανος ανασχηματισμός, ο υπουργός που δεν θα πάει διακοπές και η επίθεση στη Δόμνα

Στο φινάλε του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου που ο Μητσοτάκης έκανε μια γενική πολιτική τοποθέτηση, εκτός από το ότι αιτιολόγησε γιατί δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές και θα πάει κανονικά την άνοιξη -«το λέω και για τους πιο κακόπιστους» είπε mot-a-mot, προανήγγειλε ότι δεν θα κάνει και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Έβαλε βέβαια έναν αστερίσκο, λέγοντας «εκτός αν κάποιος από εσάς με εκπλήξει δυσάρεστα». Προφανώς αυτή η συζήτηση αφορούσε και το σενάριο που είχε κυκλοφορήσει μετά τις αρχειοθετήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επαναφορά του Νότη Μηταράκη σε θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο κυβερνητικό σχήμα ο Κεφαλογιάννης, ο Τσιάρας και ο Βαρτζόπουλος που παραιτήθηκαν λόγω της υπόθεσης.

Στα κανάλια εφ’ όλης της ύλης

Το άλλο που ζήτησε ο Μητσοτάκης από τους υπουργούς του για την περίοδο μετά τον Αύγουστο και με το δεδομένο ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονα προεκλογική είναι να μην βγαίνουν στα κανάλια μόνο οι ίδιοι και οι ίδιοι, αλλά να βγαίνουν όλοι οι υπουργοί, για όλα τα θέματα και εκτός του χαρτοφυλακίου τους. Βέβαια, αυτό το έχει ξαναπεί, αποτέλεσμα δεν είχε και κατέληξαν οι γνωστοί άγνωστοι να τρώνε όλο το ξύλο και ορισμένοι να βγαίνουν άβρεχοι και κυριλέ. Ο Μητσοτάκης έδωσε ειδική έμφαση και στα περιφερειακά κανάλια, αντιλαμβανόμενος ότι ο κόσμος στην περιφέρεια δεν βλέπει μόνο τα εθνικής εμβέλειας και πρέπει να ακούει πολύ την κυβερνητική γραμμή.

Η Δόμνα στον πρωινό καφέ

Μπορεί η κυβέρνηση να έχει παγίως στραμμένο το βλέμμα της στο πολιτικό κέντρο, όμως κοιτάει με προβληματισμό τι γίνεται στα δεξιά της νώτα. Γι’ αυτό και μαθαίνω ότι χθες στον πρωινό καφέ υπήρξε ένας προβληματισμός για την εκ δεξιών επίθεση στο πρόσωπο της Δόμνας Μιχαηλίδου για τα όσα είπε αναφορικά με τη δομή της ελληνικής οικογένειας σε συνέδριο του περιοδικού Fortune πριν από δύο μήνες.

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Η υπουργός αναγκάστηκε χθες να βγει στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και να διευκρινίσει τις δηλώσεις εκείνες, στις οποίες προφανώς και έγινε κοπτοραπτική, όμως βρήκαν ευκαιρία να της την πέσουν εν χορώ ο Σαμαράς, ο Βελόπουλος, ο Νάτσιος και η Λατινοπούλου. Και αυτό προβλημάτισε το κυβερνητικό επιτελείο.

Οι αυγουστιάτικες τηλεδιασκέψεις για το Ανάκαμψης

Αν ένας υπουργός δεν θα πάει διακοπές αυτός είναι ο Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έχει να τρέξει τα τελευταία προαπαιτούμενα για την ένατη αίτηση αποδέσμευσης χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για 36 ορόσημα και για ένα ποσό που φτάνει τα 5,8 δισ. σε επιχορηγήσεις και δάνεια. Ο Παπαθανάσης όρισε στους υπουργούς εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις εντός Αυγούστου, ακόμα και αν ορισμένοι στραβομουτσούνιασαν που θα πρέπει να πάνε διακοπές με το laptop, καθώς οι εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν. Μάλιστα ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ να τον ενημερώσει αν κάπου κολλάει, για να επιληφθεί αυτός με τη σειρά του.

Η Διυπουργική για την πυρηνική ενέργεια

Τον Μάρτιο, στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, στο Παρίσι, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συγκροτήσει μια υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου η οποία θα υποβάλει προτάσεις για την πιθανή αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, και ειδικά των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Αυτή εγκρίθηκε χθες με πράξη του Υπουργικού και θα έχει ως προεδρεύοντα τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο. Θα έχει εκπροσώπους αρκετών υπουργείων και μια ομάδα ειδικών που θα κάνουν την κανονική, τεχνική δουλειά. Πρακτικά, θα γίνει μια δουλειά σε τρεις φάσεις. Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα της αξιοποίησης πυρηνικής ενέργειας, μετά έπονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμβάσεων για πυρηνική σταθμό και ακολουθεί η υλοποίηση. Εμείς θέλουμε πρακτικά να δούμε αν θέλουμε και αν χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια, και αν είναι η σωστή λύση για τις ενεργειακές του ανάγκες, την οικονομία και το περιβάλλον του.

Νομαρχιακές, ποιες Νομαρχιακές;

Μπορεί η Ρένα Δούρου να επιχειρεί να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέβη την εσωκομματική κρίση, όμως τα προβλήματα στο κόμμα είναι πολλά και βαθιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νέος υπεύθυνος οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος που απέστειλε επιστολή στις νομαρχιακές οργανώσεις του κόμματος, ζητώντας τους προτάσεις για πρόσωπα και για τον κομματικό μηχανισμό. Η απάντηση που πήρε ήταν κάτι του στυλ «νομαρχιακές, ποιες νομαρχιακές;», καθώς η κομματική δομή του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον κέλυφος στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν θα σχολιάσω στο μεταξύ τη χθεσινή συνάντηση εκλογικής συνεργασίας με τους Οικολόγους Πράσινους, γιατί και στον οικολογικό χώρο έχουν κατορθώσει να υπάρξουν 2-3 διασπάσεις και διαφορετικοί σχηματισμοί.

Η σημερινή είναι η τελευταία στήλη πριν τις διακοπές. Άλλωστε, τον Αύγουστο που είναι...παχιές οι μύγες οι ειδήσεις είναι σποραδικές και συνδέονται κυρίως με τα πύρινα μέτωπα. Θα είμαστε και πάλι μαζί στο τέλος του μήνα, λίγο πριν τη ΔΕΘ δηλαδή, οπότε και η πολιτική ζωή θα έχει επιστρέψει στα κανονικά και θα έχουμε και εμείς να γράψουμε κανένα κανονικό παρασκήνιο και όχι... μούφες. Να περάσετε καλά και... μην πάτε στα βαθιά!