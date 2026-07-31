Ζέτα Μακρυπούλια: «Έβαλα τον εαυτό μου σε αδράνεια για πολλά χρόνια - Μου αρέσει να είμαι μόνη»

Η Ζέτα Μακρυπούλια, με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Ειρήνη» φέτος το καλοκαίρι έδωσε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Instyle και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου όπου μίλησε για τη φάση εσωστρέφειας που περνούσε μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, αλλά και την αδράνεια που θεωρεί πως έβαλε τον εαυτό της για πολλά χρόνια.

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Είσαι σε πιο εσωστρεφή φάση

«Κοίταξε, μέσα από πολλά που έχω κάνει για εμένα, κατάλαβα κάτι που δεν ήταν συνειδητό. Ότι το να μένω μόνη μου δεν ήταν και το καλύτερο μου, δεν το καταλάβαινα όμως τότε, γιατί πραγματικά περνούσα ωραία, πραγματικά ήθελα να είμαι με τους φίλους μου, τους ανθρώπους μου, τις σχέσεις μου οπότε δεν καταλάβαινα ότι αυτό από πίσω έκρυβε κάτι άλλο πέρα από όλη αυτή τη χαρά που βίωνα.

Αργότερα λίγο άρχισα να το συνειδητοποιώ και τώρα μπορώ να σου πω ότι το αποζητώ κιόλας. Μου αρέσει να γυρίζω σπίτι, να κλείνω την πόρτα και να είμαι μόνη και να κάνω το πρόγραμμα μου χωρίς να δίνω λογαριασμό, να βλέπω ό,τι θέλω στην τηλεόραση, να χαζεύω, να διαβάζω, να χορεύω, να κάνω ό,τι μου κατέβει.

"Θεωρώ ότι έβαλα τον εαυτό μου σε αδράνεια για πολλά χρόνια. Και ακόμα υπάρχει, το ξέρω, απλά δεν του δίνω τόσο σημασία πια. Δεν το κάνω πρωταγωνιστή. Δεν κάνω την αδράνεια πρωταγωνιστή της ζωής μου ακόμα κι αν είναι. Δεν το παίρνω τόσο στα σοβαρά πια».

Μάλιστα, η αγαπημένη ηθοποιός δεν έκρυψε ότι:

«Επειδή πέρασα μια φάση, μέχρι πριν από λίγο καιρό, μέχρι και πριν από μια πενταετία θα το πω έτσι χοντρικά, με την εικόνα, με το θέμα της εικόνας… Συγκρούστηκα πάρα πολύ με αυτό.

Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό που βγάζουμε προς τα έξω δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλουμε και είμαστε πραγματικά, εκεί ταρακουνήθηκε το σύμπαν μου όλο.

Αυτό που βγάζεις εσύ στον κύκλο σου προς τα έξω σπάνια είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει μέσα σου, συνήθως είναι το αντίθετο».