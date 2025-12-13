Απίστευτες σκηνές καταγράφηκαν στην Καλκούτα της Ινδίας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πραγματοποιεί tour στην Ινδία όπου θα πάρει μέρος σε μία σειρά εκδηλώσεων και βρέθηκε στο γήπεδο Salt Lak της Καλκούτα για ελάχιστα λεπτά, κάτι που εξόργισε τον κόσμο που είχε πληρώσει 12.000 ρουπίες (113 ευρώ) για να τον δουν από κοντά.

Οι οπαδοί άρχισαν να πετούν καθίσματα και μπουκάλια ενώ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

🗿 Lionel Messi fue a Calcuta, India, a su homenaje acompañado por Rodrigo de Paul y Luis Suárez. Más de 80 mil personas fueron a verlo 🗿 pic.twitter.com/3wQyUSOYQt — Fútbol de Primera (@fdpradio) December 13, 2025

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι ο Μέσι ήταν προγραμματισμένο να παίξει ποδόσφαιρο σε έναν σύντομο φιλικό αγώνα στο γήπεδο Salt Lake, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Lionel Messi playing Rando with kids in India 🇮🇳❤️



pic.twitter.com/CmE4oteJwW — MC (@CrewsMat10) December 13, 2025

Εξαγριωμένοι οπαδοί δήλωσαν ότι «τον περιτριγύριζαν μόνο ηγέτες και ηθοποιοί. Γιατί μας κάλεσαν τότε… Πήραμε εισιτήριο 12.000 ρουπίες, αλλά δεν καταφέραμε καν να δούμε το πρόσωπό του», αναφέρει η ΕΡΤ.

Now all my hopes are on Wankhede. This stadium, this crowd and this management.



I can bet they will handle Leo Messi better than anyone else. pic.twitter.com/T34ubWEQix — RamkY (@ramesh__yadav01) December 13, 2025

Εικόνες χάους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

SHAME ON YOU, Mamata Banerjee !

The "Khela Hobe" Circus Turns into a TMC Loot-Fest at Yuva Bharati !



What a pathetic spectacle in Kolkata today ! Our football-crazed Bengali Fans, dreaming of a glimpse of the GOAT Lionel Messi, shelled out thousands for tickets, only to be… pic.twitter.com/o6MSpTrWyu — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) December 13, 2025