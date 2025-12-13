Απίστευτες σκηνές καταγράφηκαν στην Καλκούτα της Ινδίας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι.
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πραγματοποιεί tour στην Ινδία όπου θα πάρει μέρος σε μία σειρά εκδηλώσεων και βρέθηκε στο γήπεδο Salt Lak της Καλκούτα για ελάχιστα λεπτά, κάτι που εξόργισε τον κόσμο που είχε πληρώσει 12.000 ρουπίες (113 ευρώ) για να τον δουν από κοντά.
Οι οπαδοί άρχισαν να πετούν καθίσματα και μπουκάλια ενώ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.
Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι ο Μέσι ήταν προγραμματισμένο να παίξει ποδόσφαιρο σε έναν σύντομο φιλικό αγώνα στο γήπεδο Salt Lake, κάτι που τελικά δεν συνέβη.
Εξαγριωμένοι οπαδοί δήλωσαν ότι «τον περιτριγύριζαν μόνο ηγέτες και ηθοποιοί. Γιατί μας κάλεσαν τότε… Πήραμε εισιτήριο 12.000 ρουπίες, αλλά δεν καταφέραμε καν να δούμε το πρόσωπό του», αναφέρει η ΕΡΤ.
Εικόνες χάους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
- Το όργιο με τα κάστανα: Η νύχτα-σκάνδαλο που στοιχειώνει την Καθολική Εκκλησία
- Το «τέλειο έγκλημα» της οδού Καλλιρρόης: Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας που έμεινε ανεξιχνίαστο
- Κεραυνοί Πέτρου Κωστόπουλου για Μαρτίκα: «Είναι κατάπτυστο και βαρεμένο αυτό που έκανε με τον Παντελίδη»
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.