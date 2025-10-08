Μενού

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Χάποελ εναντίον Μακάμπι Τελ Αβίβαπόψε (08/10) για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Reader symbol
Newsroom
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Στιγμιότυπο από το ματς Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ANDREJ CUKIC
  • Α-
  • Α+

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει απόψε (08/10) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 3η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:05 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Ο ισραηλινός «εμφύλιος» θα διεξαχθεί στην «Arena 8888» της Σόφιας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και του Βασίλιε Μίτσιτς να έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση με δύο νίκες απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Εφές, αποδίδοντας εξαιρετικό μπάσκετ.

Αντίθετα, η «ομάδα του λαού» στην «διαβολοβδομάδα» ηττήθηκε από την Εφές και την Παρί και ψάχνει την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ