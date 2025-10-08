Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει απόψε (08/10) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 3η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:05 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.
Ο ισραηλινός «εμφύλιος» θα διεξαχθεί στην «Arena 8888» της Σόφιας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και του Βασίλιε Μίτσιτς να έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση με δύο νίκες απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Εφές, αποδίδοντας εξαιρετικό μπάσκετ.
Αντίθετα, η «ομάδα του λαού» στην «διαβολοβδομάδα» ηττήθηκε από την Εφές και την Παρί και ψάχνει την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση.
