Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο λόγος που η ομάδα του Ιτούδη τέλειωσε το ματς με μόλις έναν παίκτη!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη έπαιζε με τη Μπνέι Ερζλία, αλλά στο ξεκίνημα ο Δημήτρη Ιτούδης είχε στη διάθεσή του μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμους στην αναμέτρηση, λόγω της απεργίας του σωματείου παικτών.

Το ματς ξεκίνησε κανονικά, όμως λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Τελ Αβίβ, έμεινε μόλις με έναν παίκτη και ο αγώνας διάκοπη οριστικά. Οι Μίτσιτς και Ράντολφ ήταν οι πρώτοι δύο παίκτες που αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ και στη συνέχεια και οΟυεϊντραίτ έφτασε τα πέντε φάουλ, όπως και ο Τάι Οντιάσε.

