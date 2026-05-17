Μενού

Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο λόγος που η ομάδα του Ιτούδη τέλειωσε το ματς με μόλις έναν παίκτη!

Το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Ερζλία διακόπηκε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου λόγω έλειψης παικτών (μόλις ένας έμεινε στην ομάδα του Ιτούδη). Για ποιο λόγο έγινε αυτό.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Ιτούδης
Δημήτρης Ιτούδης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη έπαιζε με τη Μπνέι Ερζλία, αλλά στο ξεκίνημα ο Δημήτρη Ιτούδης είχε στη διάθεσή του μόλις πέντε παίκτες διαθέσιμους στην αναμέτρηση, λόγω της απεργίας του σωματείου παικτών.

Το ματς ξεκίνησε κανονικά, όμως λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Τελ Αβίβ, έμεινε μόλις με έναν παίκτη και ο αγώνας διάκοπη οριστικά. Οι Μίτσιτς και Ράντολφ ήταν οι πρώτοι δύο παίκτες που αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ και στη συνέχεια και οΟυεϊντραίτ έφτασε τα πέντε φάουλ, όπως και ο Τάι Οντιάσε.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ