Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 85-89: Μεγάλη νίκη για τους ερυθρόλευκους και επιστροφή του Φαλ στο παρκέ

Παρά την κακή αρχή, με την ομάδα του Πειραιά να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 14-2, η άμυνα του Ολυμπιακού κατάφερε να επανέλθει στα φυσιολογικά, ενώ στην επίθεση τα σουτ άρχισαν να μπαίνουν μετά τα πολλά άστοχα των πρότων 5'. Με επιμέρους 2-16 ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά (16-18, 7'), ενώ στην συνέχεια κράτησε τα ηνία, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 18-22.
Το παιχνίδι ήταν «μία σου και μία μου», με τις δύο ομάδες να συμπορεύονται για όλο το δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο το σημαντικό ήταν η επιστροφή του Φαλ, ο οποίος ήταν μάλιστα και πολύ θετικός. Μετά το 44-45 (18') η Χάποελ έκανε ένα μικρό ξέσπασμα για το 48-45, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε 6 πόντους σε... 4 δευτερόλεπτα (τρίποντο και φάουλ Ντόρσεϊ, κάρφωμα ο Χολ), με το ημίχρονο να κλείνει στο 48-51.
Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν άποντος στο ημίχρονο, όμως στην τρίτη περίοδο... εμφανίστηκε ξανά στο παρκέ. Το πρώτο του τρίποντο έκανε το σκορ 48-54, με τους Ερυθρόλευκους να βλέπουν τη Χάποελ όμως να μην τα παρατά (63-63, 26'). Ο Μπλέικνι έκανε και το 67-67 λίγο μετά, όμως Βεζένκοβ και Παπανικολάου διαμόρφωσαν το 67-73 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη και στο +7 (71-78, 31'), όμως η Χάποελ είχε απάντηση (77-78, 33'). Ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά λύσεις και ξέφυγε με 5 (79-84, 35'), όμως οι τυπικά γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και με όπλο την άμυνά τους μείωσαν στους 2 (84-86, 38'). Ένα τεράστιο ριμπάουντ και καλάθι του Πίτερς, μαζί με μια βολή του Ντόρσεϊ, «κλείδωσαν» το ματς στη συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 85-89.
