«Χαστούκι» της μοίρας στον Κίναν Έβανς και κύμα αγάπης του κόσμου: «Είσαι λιοντάρι, μείνε δυνατός»

Ένα απανωτό στραβοπάτημα που θα κοστίσει ακόμα πιο ακριβά αυτή τη φορά έκανε ο Κίναν Έβανς (Keenan Evans), ο οποίος στο χθεσινό Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις τραυματίστηκε σοβαρά λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο παρκέ.

Το θλιβερό; Ο παίκτης των Πειραιωτών επέστρεφε μετά από άνω του ενός χρόνου ανάρρωση μετά από παρόμοιο τραυματισμό για το ντεμπούτο του στην Euroleague με τους «ερυθρόλευκους», όπως γράφει και το gazzetta.

Ωστόσο οι φίλοι του «Θρύλου» δεν άφησαν αυτή τη «γκίνια» να νικήσει. Ο Αμερικάνος γκαρντ έχει γίνει δέκτης ενός ανεπανάληπτου κύματος στήριξης από τον κόσμο της ομάδας του και όχι μόνο.

«Είσαι λιοντάρι Κίναν»

Οι προσωπικοί του λογαριασμοί στα social media και ειδικά στο Instagram έχουν γεμίσει με μηνύματα που του ζητάνε να μείνει δυνατός, και να το παλέψει μέχρι να γυρίσει ξανά στο παρκέ:

«Σε αγαπάμε παιχτούρα, Καλή δύναμη»

«Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα»

«Θα περιμένουμε για όσο χρειαστεί»

«Οι προσευχές μας μαζί σου Κίναν. Δύναμη ρε λιοντάρι»

«Δεν θυμάμαι άλλη στιγμή να έχω στεναχωρηθεί έτσι για ένα αθλητικό γεγονός»

Ανάμεσα στα σχόλια ξεχωρίζει ένα χρήστης που γράφει: «Μερικές φορές πρέπει να διαλέξουμε και να πάρουμε αποφάσεις. Μερικές φορές η μοίρα το κάνει για εμάς. Η μοίρα πήρε αυτή την καταστροφική απόφαση για εσένα, εσύ όμως επιλέγεις να μείνεις δυνατός. Σε νιώθουμε».