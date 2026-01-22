Χατζόπουλος: «Δεν έχει πληρωθεί πάνω από το 50% των χρεών από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό («City 106.1») και αναφέρθηκε σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν την αποπληρωμή των χρεών και τη συμπεριφορά των νέων ανθρώπων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς το πρόσωπό του.
Για το εξώδικο: «Κοιτάξτε, στο συμφωνητικό για τη μεταβίβαση υπήρχε και η λίστα των υπόλοιπων χρεών. Από το Χαμόγελο του Παιδιού μέχρι δάνεια, το δημόσιο, η εταιρεία φύλαξης, το παλιό το κομμάτι. Αυτά είναι μια λίστα που τα υπέγραψαν και η πλευρά Μυστακίδη και η πλευρά η δικιά μας.
