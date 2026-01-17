Χατζόπουλος στο Gazzetta: «Κάναμε μια συμφωνία που δεν τηρήθηκε»

Το εξώδικο του πρώην προέδρου του ΠΑΟΚ Θανάση Χατζόπουλου προς τον νέο «ισχυρό άνδρα» του «δικεφάλου» Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκάλεσε σεισμό στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ την ώρα που έχει δημιουργήσει εύλογα μεγάλες προσδοκίες με τις κινήσεις ενίσχυσης του νέου αφεντικού της ΚΑΕ, είδε στη δημοσιότητα ένα εξώδικο το οποίο στάλθηκε, γιατί δεν έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα ανάμεσα στις δυο πλευρές αναφορικά με τις οφειλές της ομάδας.

