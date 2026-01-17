Μενού

Χατζόπουλος στο Gazzetta: «Κάναμε μια συμφωνία που δεν τηρήθηκε»

Ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θανάσης Χατζόπουλος εξήγησε γιατί προχώρησε στην αποστολή εξωδίκου προς την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Το εξώδικο του πρώην προέδρου του ΠΑΟΚ Θανάση Χατζόπουλου προς τον νέο «ισχυρό άνδρα» του «δικεφάλου» Αριστοτέλη Μυστακίδη, προκάλεσε σεισμό στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ την ώρα που έχει δημιουργήσει εύλογα μεγάλες προσδοκίες με τις κινήσεις ενίσχυσης του νέου αφεντικού της ΚΑΕ, είδε στη δημοσιότητα ένα εξώδικο το οποίο στάλθηκε, γιατί δεν έχουν τηρηθεί τα συμφωνηθέντα ανάμεσα στις δυο πλευρές αναφορικά με τις οφειλές της ομάδας.

