Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Mε πέντε αθλητές η ελληνική συμμετοχή - Πότε διαγωνίζονται

Αρχίζει αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου η μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού, όπου το Μιλάνο και η Κορτίνα στην Ιταλία θα φιλοξενήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, οι οποίοι αναμένεται να διεξαχθούν από τις 6 ως τις 22 Φεβρουαρίου.
Η ομάδα της Ελλάδας ταξίδεψε στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.
Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.
Το πρόγραμμα της Team Helllas
Παρασκευή 06/02
21:00 Τελετή Έναρξης
Τρίτη 10/02
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική: 10:15 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική (εφόσον προκριθεί): 12:45 – 14:50 Tesero Cross Country Skiing Stadium
Πέμπτη 12/02
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – 10km Ελεύθερη Τεχνική: 14:00 – 15:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- ΤΙΤΑ ΝΕΦΕΛΗ – 10km Ελεύθερη Τεχνική: 14:00 – 15:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium
Παρασκευή 13/02
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – 10km Ελεύθερη Τεχνική: 13:00 – 14:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium
Κυριακή 15/02
- ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ – Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 1: 11:00 – 13:00 Tofane Alpine Skiing Center
- ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ – Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 2: 14:30 – 16:20 Tofane Alpine Skiing Center
Δευτέρα 16/02
- ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνική Κατάβαση Run 1: 11:00 – 13:00 Stelvio Ski Center
- ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνική Κατάβαση Run 2: 14:30 – 16:20 Stelvio Ski Center
Τετάρτη 18/02
- ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τεχνική Κατάβαση Run 1: 11:00 – 13:00 Tofane Alpine Skiing Center
- ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τεχνική Κατάβαση Run 2: 14:30 – 16:20 Tofane Alpine Skiing Center
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική: 10:45 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- TITA ΝΕΦΕΛΗ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική: 10:45 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί): 12:45 – 14:15 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- TITA ΝΕΦΕΛΗ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί): 12:45 – 14:15 Tesero Cross Country Skiing Stadium
Κυριακή 22/02
21:00 Τελετή Λήξης
