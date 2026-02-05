Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Mε πέντε αθλητές η ελληνική συμμετοχή - Πότε διαγωνίζονται

Αρχίζει αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου η μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού, όπου το Μιλάνο και η Κορτίνα στην Ιταλία θα φιλοξενήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, οι οποίοι αναμένεται να διεξαχθούν από τις 6 ως τις 22 Φεβρουαρίου.

Η ομάδα της Ελλάδας ταξίδεψε στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.

Το πρόγραμμα της Team Helllas

Παρασκευή 06/02

21:00 Τελετή Έναρξης

Τρίτη 10/02

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική: 10:15 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική (εφόσον προκριθεί): 12:45 – 14:50 Tesero Cross Country Skiing Stadium

Πέμπτη 12/02

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – 10km Ελεύθερη Τεχνική: 14:00 – 15:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium

ΤΙΤΑ ΝΕΦΕΛΗ – 10km Ελεύθερη Τεχνική: 14:00 – 15:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium

Παρασκευή 13/02

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – 10km Ελεύθερη Τεχνική: 13:00 – 14:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium

Κυριακή 15/02

ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ – Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 1: 11:00 – 13:00 Tofane Alpine Skiing Center

ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ – Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 2: 14:30 – 16:20 Tofane Alpine Skiing Center

Δευτέρα 16/02

ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνική Κατάβαση Run 1: 11:00 – 13:00 Stelvio Ski Center

ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνική Κατάβαση Run 2: 14:30 – 16:20 Stelvio Ski Center

Τετάρτη 18/02

ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τεχνική Κατάβαση Run 1: 11:00 – 13:00 Tofane Alpine Skiing Center

ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τεχνική Κατάβαση Run 2: 14:30 – 16:20 Tofane Alpine Skiing Center

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική: 10:45 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium

TITA ΝΕΦΕΛΗ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική: 10:45 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί): 12:45 – 14:15 Tesero Cross Country Skiing Stadium

TITA ΝΕΦΕΛΗ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί): 12:45 – 14:15 Tesero Cross Country Skiing Stadium

Κυριακή 22/02

21:00 Τελετή Λήξης