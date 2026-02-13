Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η συγκινητική ιστορία πίσω από τα παγοπέδιλα αθλητή με τα αποτυπώματα του γιου του

Μια συγκινητική εικόνα μεταδόθηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, καθώς ο Ιταλός speed skater, Ντάβιντε Γκιότο εμφανίστηκε να φοράει ιδιαίτερα παγοπέδιλα που φέρουν τα αποτυπώματα του γιου του.

Η κάμερα της ΕΡΤ «έπιασε» τα πέδιλα του σπουδαίου αθλητή, στα οποία διακρίνονται ξεκάθαρα τα χεράκια και τα ποδαράκια του γιου του, Filippo.

Ο Ντάβιντε Γκιότο είναι Ιταλός αθλητής του πατινάζ ταχύτητας. Αγωνίστηκε στα 5000 μέτρα ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 και του 2022 και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 10000 μέτρα το 2022.

Το 2022 έγινε πατέρας για πρώτη φορά πατέρας, λίγο πριν κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Ο γιος του γεννήθηκε, ενώ εκείνος ταξίδευε για να συμμετάσχει στην κορυφαία διοργάνωση.

Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, «παρακολουθούσα τη γέννα σε βιντεοκλήση». Από τότε, ενσωμάτωσε στα παγοπέδιλα του τα αποτυπώματα του Filippo.