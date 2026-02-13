Κατερίνα Βρανά: 5 φορές που μας έδειξε πόσο «όλα τα λεφτά» είναι να αυτοσαρκάζεσαι

Την Κατερίνα Βρανά με το μοναδικό χιούμορ της την έχουμε απολαύσει κατά καιρούς σε αρκετές συνεντεύξεις της, αλλά αυτή την εβδομάδα χάρη στο Sing For Greece της ΕΡΤ για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε τριπλή δόση με τον προχθεσινό (11/2) Α΄ Ημιτελικό να κυλάει νεράκι χάρη στη χημεία και τα πειράγματά της με την Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Έχοντας έρθει αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, η οποία παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή, το 2017 ενώ βρισκόταν για περιοδεία στη Μαλαισία και την οποία μόλις επανήλθε στη σκηνή, έκανε παράσταση με τίτλο «Σχεδόν Πέθανα», αν μη τι άλλο η Κατερίνα Βρανά μας δείχνει με τη στάση ζωής της πως αξίζει να το ρίξεις και λίγο στην πλάκα, όσο δύσκολη και αν είναι μια κατάσταση, ξεκινώντας από τον ίδιο μας τον εαυτό.

Παλαιότερα στο «Στούντιο 4» δεν είχε κρύψει την αγάπη της για αυτό που κάνει δηλώνοντας λιτά και περιεκτικά πως θα έβγαινε στη σκηνή ακόμα και πάνω σε κρεββάτι.

Τόνισε πως δεν ήθελε η περιπέτεια με την υγεία της «να με σταματήσει από το να χαρώ αυτά που θέλω να χαρώ. Λατρεύω το standup, γεμίζει η ψυχή μου πάνω στη σκηνή. Μ' αρέσει η επικοινωνία με το κοινό, χαίρομαι πάρα πολύ. Πραγματικά θα έβγαινα στη σκηνή και με κρεββάτι και με ουροκαθετήρα. Βέβαια, δεν θα ήταν και πολύ ωραίο, αλλά εντάξει».

Ο αυτοσαρκασμός της είναι ξεκάθαρος γι' αυτό και επιλέξαμε πέντε φορές που η Κατερίνα Βρανά έχει αυτοσαρκαστεί με τη μία κιόλας να έχει βρει τον μπελά της, όπως θα δείτε στη συνέχεια.

Όσο δε για το τι κάνει τις όχι «και πολύ καλές ημέρες», είχε μοιραστεί το μυστικό του τι κάνει στην ίδια συνέντευξη στο Στούντιο 4, λέγοντας:

«Υπάρχουν και ημέρες που δεν είναι και πολύ καλές. Τι κάνω; Βρίζω τους βοηθούς μου και τη μητέρα μου και αντίστοιχα αυτοί εμένα. Βοηθάει αυτό γιατί μου φέρονται παραπάνω από κανονικά. Αντιμετωπίζουν την αναπηρία μου λες και είναι δικαιολογία για τεμπελιά».

Σε συνέντευξή της πριν από λίγο καιρό στο Buongiorno είχε αναφέρει πως «πρώτα σατιρίζω εμένα και μετά πάω στα υπόλοιπα, αυτά που ζω στην καθημερινότητα, αυτά που με εντυπωσιάζουν, αυτά που βρίσκω αστεία», ενώ δεν έκρυψε πως «όταν πρωτοείπα τον εαυτό μου ανάπηρη, μια κυρία, η οποία δεν είναι ανάπηρη, θίχτηκε πάρα πολύ. Της εξήγησα ότι αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει που δεν της αρέσει».

«Πήγα να πεθάνω στην πόλη Μαλάκα της Μαλαισίας - Λίγο ζοριζόμουν»

Το 2022 στην εκπομπή Κυψέλη της ΕΡΤ η Κατερίνα Βρανά είχε εξηγήσει πως «είναι επιλογή των άλλων αν θα δούνε την περιπέτεια υγείας μου ως μάθημα ζωής. Εγώ έκανα μια παράσταση γιατί αυτά που μου συνέβησαν, εκτός από τραγικά, ήταν και πάρα πολύ αστεία. Δεν θα βρίσω, αλλά ξέρετε πώς λέγεται η πόλη που σχεδόν πέθανα;».

«Πήγα να πεθάνω στην πόλη Μαλάκα της Μαλαισίας. Ξεκινώντας από αυτό ως Ελληνίδα κωμικός, δίνει έναν τόνο. Πέτυχα Μαλαισιανό χειρουργό που είχε κάνει αγροτικό στην Κρήτη», είχε πει χαρακτηριστικά χωρίς να κρύψει πως όταν συνήλθε από το κώμα και πλέον ο κίνδυνος είχε περάσει, η οικογένειά της ήθελε να της κάνει φάρσα.

Tην πείραζαν δε όταν στην αρχή δεν μπορούσε να μιλήσει, μαρτυρώντας έτσι και από πού έχει πάρει τον αυτοσαρκασμό.

«Οι δικοί μου είχαν τρομάξει, αλλά όταν έφυγε ο τρόμος, τους έπιασε η καφρίλα. Οι γιατροί με τους γονείς τα πήγαιναν πάρα πολύ καλά, τα βράδια έβγαιναν να φάνε, εγώ λίγο ζοριζόμουν», είχε δηλώσει.

«Μιλάω λίγο σαν μεθυσμένη, λίγο σαν μαστουρωμένη, αλλά δεν είμαι»

Τρία χρόνια νωρίτερα, το 2019, καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, με το «καλησπέρα σας», είχε πει στο κοινό:

«Τώρα έτσι μιλάω. Μιλάω λίγο σαν μεθυσμένη, λίγο σαν μαστουρωμένη, αλλά δεν είμαι, έτσι βγαίνει. Το 2017 ενώ ήμουν σε περιοδεία στη Μαλαισία, ήμουν καλεσμένη από τον top Μαλαισιανό κωμικό εκεί και στο tour, αρρωσταίνω.

Νομίζαμε όλοι ότι ήταν τροφική δηλητηρίαση, αλλά τελικά ήταν διάτρηση εντέρου. Έπαθα σηψαιμία, σηπτικό σοκ και σχεδόν πέθανα. Ποτέ δεν γελάει κανείς σε αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί». Η τελευταία φράση τα λέει όλα!

«Αν ήξερα ότι θα απογειωθεί η καριέρα όταν πήγα να πεθάνω, θα το έκανα νωρίτερα!»

Το 2020, φιλοξενούμενη του Νίκου Μουτσινά στο Καλό Μεσημεράκι, δεν είχε «διστάσει» να πει ότι αν ήξερε πως θα απογειωνόταν η καριέρα της μετά το «συμβάν», όπως το είχε αποκαλέσει και ο παρουσιαστής με την ίδια να συμφωνεί, θα το είχε κάνει νωρίτερα.

«Αν το ήξερα ότι για να απογειωθεί ο χαρακτήρας και η καριέρα μου έπρεπε να πάω να πεθάνω, θα το είχα κάνει λίγο νωρίτερα!", είχε δηλώσει η Κατερίνα Βρανά, τονίζοντας παράλληλα πως «δεν μπορείς να πας μπροστά κοιτάζοντας πίσω».

Σε ερώτηση για το αν άλλαξε κάποιο χαρακτηριστικό της μετά την όλη περιπέτεια με την υγεία της, η ίδια απάντησε:

«Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι μετά. Έμαθα να μη με νοιάζει τι λένε οι άλλοι για εμένα. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά σε νοιάζει. Απλώς να βρεις την ισορροπία μεταξύ τού τι σε κάνει εσένα χαρούμενο και τι δέχεται ο άλλος. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου για να ευχαριστήσεις τον άλλο. Αυτό το συνειδητοποίησα μέσα από αυτή την αρρώστια».

«Επειδή είμαι ακόμα λίγο παράλυτη, λίγο τυφλή, λίγο μιλάω σαν να έχω μαστουρώσει, πήγα να μείνω με τη μάνα μου, τεράστιο λάθος. Κακώς βγήκα από το νοσοκομείο. Μου είπαν ότι τα δραματοποιώ, τους είπα "δεν ξέρετε τη μάνα μου"», είχε αναφέρει στη συνέχεια με αφοπλιστική ειλικρίνεια, συμπληρώνοντας πως «είμαι πολύ καλά εδώ που είμαι. Εντάξει, δεν πεθαίνω κιόλας».

«Δεν έχεις βαρεθεί να ακούς για την περιπέτεια της υγείας μου;»

Όταν το 2021 βρέθηκε στο πλατό του The Dot με τη Νάντια Μπουλέ και τον Μίνωα Θεοχάρη, η παρουσιάστρια αναφερόμενη στην περιπέτεια της υγείας της, της είπε ότι την έχει ακούσει να μιλάει για αυτή πολλές φορές με την Κατερίνα Βρανά να τη ρωτάει: «Δεν έχεις βαρεθεί; Εγώ...».

Η Νάντια Μπουλέ της απάντησε «καθόλου» με την γνωστή κωμικό να εξηγεί πως πριν αρρωστήσει «ήμουν κάφρος» προς την υγεία της, θέλοντας να τονίσει πόσο δεν φρόντιζε τον εαυτό της και ότι τον παραμελούσε για χάρη της δουλειάς, αγνοώντας και τα σημάδια, τα οποία της έδινε κατά καιρούς.

«Νομίζω στη Μαλαισία μου είπε ο οργανισμός μου, "άκου να δεις, δεν μπορώ άλλο, εσύ δεν σταματάς, θα σταματήσω εγώ", είπε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ η Κατερίνα Βρανά.

«Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η ανάπηρη;»

Σε άλλη συνέντευξή της στο The Tonight Show η Κατερίνα Βρανά είχε αναφέρει πως είχε βρει τον μπελά της επειδή αυτοσαρκαζόταν, λέγοντας:

«Αυτοσαρκαζόμουν και μου είπαν δεν είναι σωστό να το λέω αυτό, να αυτοσαρκάζομαι, λέγοντας πως είμαι "ανάπηρη". Είμαι ανάπηρη, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτός είναι ο επιστημονικός ιατρικός όρος, αυτό είμαι», είχε πει.

«Μήπως η φράση ειδικές ικανότητες είναι πιο...», την είχε ρωτήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για να του δώσει εκείνη μια ακόμα επική απάντηση: «Όχι, δεν είμαι ο Σούπερμαν. Καλά, είμαι θεά».

Όπως είχε εξηγήσει, το όλο θέμα προέκυψε όταν είχε «πειράξει» την «κλασική» ατάκα της Τζένης Μπότση από τη σειρά «Το Σημάδι του Έρωτα», αντικαθιστώντας το «χωριάτισσα» και - απευθυνόμενη στον Κώστα Μακεδόνα - μετατρέποντας τη φράση σε: «Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η ανάπηρη;».

Βέβαια, η ίδια δεν πτοήθηκε καθόλου και σε όσους είχαν ενοχληθεί η απάντηση της ήταν: «Μη θίγεστε με τις λέξεις. Να θιχτείτε που δεν υπάρχει πρόσβαση σε όλη την Ελλάδα για τους ανάπηρους. Χάνουμε την ουσία και μένουμε στη λέξη. Αντί να τσακώνεσαι για το πώς να τους πεις, φτιάξε μια ράμπα». Το μήνυμα εστάλη, ελπίζουμε και να παραδόθηκε.