Ποια είναι η «Στοά Χόλιγουντ» που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας

Πίσω από το ψεύτικο πρόσωπο του αθηναϊκού gentrification, αυτής της μάσκας που φοράει η πόλη, η οποία κάνει όλες τις γειτονιές πανομοιότυπες, στην πλατεία Κάνιγγος, εκεί όπου ξεκινά η οδός Ακαδημίας, στο 98, δεσπόζει ένα επιβλητικό πολυώροφο κτίριο. Σχεδιάστηκε το 1950 από τον Λ. Λυγίζο και για δεκαετίες αποτέλεσε ένα ζωντανό κύτταρο της κινηματογραφικής παραγωγής της πόλης.

Στο ισόγειο του βρίσκουμε μια στοά με είσοδο από την Ακαδημίας και έξοδο στην οδό Κλεισόβης. Η «Στοά Πανταζοπούλου», που αργότερα μετονομάστηκε σε «Στοά της Τέχνης», έγινε το άτυπο στρατηγείο του ελληνικού σινεμά. Εκεί συγκεντρώνονταν σχεδόν όλα τα γραφεία κινηματογραφικών παραγωγών και διανομέων. Εταιρείες που έφερναν ξένες ταινίες, γραφεία κομπάρσων, καταστήματα με μηχανές προβολής και εξοπλισμό, ό,τι μπορούσε να συνδεθεί με την έβδομη τέχνη είχε βρει στέγη σε εκείνον τον διάδρομο.

Άλλωστε, στις ταινίες των δεκαετιών του '60 και του '70, η διεύθυνση Ακαδημίας 98 ήταν κοινός τόπος, σημείο αναφοράς για να δούμε όλοι από που ξεκινούσε η μαγεία. Εκεί στεγάζονταν η Finos Film, η εταιρεία Δαμασκηνός–Μιχαηλίδης, ο Απόστολος Τεγόπουλος, ακόμη και η εταιρεία Θ.Β. του Θανάση Βέγγου. Για τους μυημένους στο ελληνικο σινεμά, η φράση «Πάμε Χόλιγουντ;» σήμαινε απλώς πάμε Ακαδημίας 98.

Φυσικά υπήρχε και μπαρ Χόλιγουντ

Στη στοά λειτουργούσε καφέ-μπαρ, εκεί όπου σύχναζαν κυρίως σινεφίλ, με την ελπίδα να δουν από κοντά τα αστέρια της εποχής, όπως τον Νίκο Κούρκουλο, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Νίκο Ξανθόπουλο, τη Ζωή Λάσκαρη ή τη Μάρθα Καραγιάννη. Το «έλα ρε συ, μου είπε καλημέρα» ήταν ιδανική αφορμή ώστε ο εκάστοτε θαμώνας να γίνει διάσημος στην παρέα του.

Καθημερινά η στοά έσφυζε από ζωή: ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τεχνικοί, κομπάρσοι, παραγωγοί. Στην Κλεισόβης περίμεναν οχήματα για να μεταφέρουν τις μπομπίνες με τα φιλμ στα πρακτορεία της επαρχίας. Οι τοιχογραφίες του Άλεξ Μαρτίνεζ, με μορφές Ελλήνων και ξένων αστέρων, λειτουργούν σήμερα σαν μνήμη μιας εποχής που πέρασε.

Σήμερα, όλη αυτή η υπερ-παρουσία του κινηματογράφου έχει εκλείψει από τη στοά, όπως συμβαίνειι και γενικότερα με τον κινηματογράφο που έχει πλησιάσει πια, επικίνδυνα στα σαλόνια μας, στα κινητά μας τηλέφωνα και όπου αλλού χωράει μια εφαρμογή streaming ταινιών. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν αρκετά από τα art-deco στοιχεία της '60s αισθητικής που όρισαν την ιστορία του κτιρίου.

Παρακάτω είναι ο χώρος που έπαιρναν τα ασανσέρ για να ανεβούν στα γραφεία. Εδώ είχαν σταθεί περιμένοντας η Τζένη Καρέζη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Άννα Φόνσου, η Γεωργία Βασιλειάδου, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Γιάννης Βόγλης, ο Πέτρος Φυσσούν και τόσοι άλλοι αγαπημένοι σταρς. Ακολουθούσαν σκληρές διαπραγματεύσεις για αμοιβές και συνεργασίες, συμφωνίες και διαφωνίες. Είπαμε, Χόλιγουντ α λα ελληνικά.

Στο κτίριο λειτουργεί και η δραματική σχολή 10Θ, σχεδόν σε πείσμα των καιρών

Το μπαρ Χόλιγουντ υπάρχει ακόμα;

Όχι, στη θέση του λειτουργεί τυροπιτάδικο. Με αρκετά ενημερωμένο social media page. Σημεία των καιρών...