Μενού

Λούτσα: 15χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο - Τραυματίες δύο συνομήλικοί του

Τραγωδία στη Λούτσα, μετά το τροχαίο που σημαιώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/02) και στοιχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 15χρονου και τον τραυματισμό δύο συνομηλίκων του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 15χρονος εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ