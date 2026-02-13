Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 15χρονου και τον τραυματισμό δύο συνομηλίκων του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 15χρονος εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
