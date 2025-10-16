Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Στις 26 Νοεμβρίου η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας – Στις 4 Δεκεμβρίου η Παράδοση

Στις 26 Νοεμβρίου θα γίνει η τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Σήμερα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε την παρουσίαση των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας και της Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το μοναδικό Ολυμπιακό μουσείο της πρωτεύουσας, στο Golden Hall.

Στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα ξεκινήσει και Λαμπαδηδρομία 9 ημερών καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και 7 περιφέρειες, με 36 τελετές υποδοχής σε όλη τη χώρα και θα παραδοθεί στις 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην αντιπροσωπεία της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 για να αναχωρήσει για την Ιταλία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ Θωμάς Τόκας, παρουσίασε τους βασικούς συντελεστές των Τελετών. «Η Τελετή Αφής για το Milano Cortina 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, μπροστά στον Ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία.

Εκεί, μέσα από τις ακτίνες του ήλιου θα γεννηθεί η Φλόγα, σύμβολο πολιτισμού και ταυτόχρονα δύναμης της φύσης. Η Πρωθιέρεια, η εξαιρετική ηθοποιός Μαίρη Μηνά, θα δώσει ζωή στο ιερό τελετουργικό που έχει εμπνευστεί η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, η Τελετή Παράδοσης ξεκινά στις 11:00 αλλά η Κλαυδία θα εμφανιστεί για πρώτη φορά λίγη ώρα νωρίτερα για το pre-event show, ενώ αμέσως μετά το τελετουργικό της Ολυμπιακής Φλόγας θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Αστερομάτα» για να αποχαιρετήσουμε την Ολυμπιακή Φλόγα

«Η σκέψη είναι να γίνει η Παράδοση μία ώρα προσιτή έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν τα σχολεία, από όλη την Ελλάδα, για να παρακολουθήσουν αυτή την μοναδική Τελετή, καθώς και το pre-show στο οποίο θα τραγουδήσει η Κλαυδία, η οποία είναι πολύ αγαπητή στα παιδιά, και η οποία δέχθηκε με χαρά να το κάνει. Θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο και μετά κατά την αναχώρηση της Φλόγας θα τραγουδήσει την «Αστερομάτα» ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η Τελετή με την Κλαυδία», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελλνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.