Κλαυδία: Θα τραγουδήσει στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο

Μετά την εξαιρετική της θέση στο Διαγωνισμό της Eurovision 2025, και τις live εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα, έρχεται μια πολύ σημαντική στιγμή για την ερμηνεύτρια Κλαυδία, η οποία θα τραγουδήσει στην τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας.

Σήμερα (10/10) συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Eπιτροπής Ισίδωρο Κούβελο και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι η δημοφιλής καλλιτέχνιδα θα τραγουδήσει στην Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano – Cortina 2026, στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο (11:00) με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές.

Ο κύριος Κούβελος υποδέχθηκε την Κλαυδία στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και αφού την ευχαρίστησε που αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΕΟΕ δήλωσε: «Με χαρά παρουσιάζω σήμερα την αγαπημένη σε όλους τους Έλληνες και ειδικότερα στα νέα παιδιά, Κλαυδία, που τίμησε τη χώρα μας στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision και βεβαίως θέλω να αναφερθώ στην μεγάλη Τελετή που κάνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Φέτος στις 26 Νοεμβρίου θα γίνει η Αφή της Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα που είναι τον Φεβρουάριο του 2026 και στις 4 Δεκεμβρίου θα παραδώσουμε τη Φλόγα στους διοργανωτές, τους Ιταλούς.

Η Φλόγα δεν είναι απλώς μια φλόγα, είναι αυτό που περιέχει, οι αξίες, ο σεβασμός, η φιλία, η αριστεία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη. Είναι όλα αυτά τα οποία μεταλαμπαδεύει η χώρα μας, περνάει από τα χέρια του κάθε λαμπαδηδρόμου για να φτάσει στην πόλη και στη χώρα που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να εμπνεύσει τη νεολαία και τον κόσμο με τις Ολυμπιακές αξίες που γεννήθηκαν στη χώρα μας. Εκ μέρους της ΕΟΕ θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς που δέχθηκε αμέσως να αποτελέσει ένα κομμάτι της Τελετής και να είναι κοντά μας. Εκτός του ότι είναι ένα σπουδαίο παιδί με αξίες, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό και ήταν και η ίδια αθλήτρια».

Πότε θα γίνει η Τελετή Παράδοσης

Η Τελετή Παράδοσης ξεκινά στις 11:00 αλλά η Κλαυδία θα εμφανιστεί για πρώτη φορά λίγη ώρα νωρίτερα για το pre-event show, ενώ αμέσως μετά το τελετουργικό της Ολυμπιακής Φλόγας θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Αστερομάτα» για να αποχαιρετήσουμε την Ολυμπιακή Φλόγα

Η σκέψη είναι να γίνει η Παράδοση μία ώρα προσιτή έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν τα σχολεία, από όλη την Ελλάδα, για να παρακολουθήσουν αυτή την μοναδική Τελετή, καθώς και το pre-show στο οποίο θα τραγουδήσει η Κλαυδία, η οποία είναι πολύ αγαπητή στα παιδιά, και η οποία δέχθηκε με χαρά να το κάνει. Θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο και μετά κατά την αναχώρηση της Φλόγας θα τραγουδήσει την «Αστερομάτα» ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η Τελετή με την Κλαυδία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Κούβελος.

Κλαυδία: Τι δήλωσε η ερμηνεύτρια

Η Κλαυδία ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την ευκαιρία που της δίνει να εμφανιστεί σε ένα τόσο σπουδαίο γεγονός για την Ελλάδα.

«Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που μας επιλέξατε για να συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική Τελετή. Είναι πολύ συγκινητικό να είμαι μέρος αυτής. Ο αθλητισμός, όχι μόνο σαν άθλημα αλλά και ως αξίες είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ για αυτή την Τελετή, η οποία θα είναι και ένα πολύ σημαντικό στιγμιότυπο για τη δική μου πορεία».



